Mountain Beat Festival 2026: a Pinzolo la musica di Ben Harper ed Elisa with Dardust incontra le Dolomiti di Brenta

La grande musica d’autore incontra il fascino delle Dolomiti di Brenta.

Dal 20 al 28 giugno 2026 torna il Mountain Beat Festival, l’evento che trasforma il Doss del Sabion, sopra Pinzolo e a pochi chilometri da Madonna di Campiglio, in un palcoscenico naturale unico nel suo genere.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno Ben Harper ed Elisa with Dardust, affiancati da un ricco calendario di esperienze immersive dedicate alla natura, alle tradizioni locali e alla sostenibilità.

Una settimana scandita dal “battito della montagna”, tra eventi ad alta e bassa frequenza, pensati per far vivere il territorio in modo autentico.

Ben Harper ed Elisa with Dardust in concerto al Doss del Sabion

Il programma musicale assume quest’anno una dimensione ancora più internazionale grazie alla presenza di Ben Harper, tra i cantautori più apprezzati e influenti della scena mondiale. L’artista statunitense inaugurerà il proprio tour estivo italiano sabato 20 giugno alle ore 13.00 sul suggestivo palcoscenico naturale del Doss del Sabion, uno dei punti panoramici più spettacolari dell’arco alpino.

Domenica 28 giugno, alle ore 12.30, sarà invece la volta di Elisa with Dardust. La celebre cantautrice italiana condividerà la scena con il pianista, compositore e produttore Dario Faini, in arte Dardust, per uno spettacolo che si preannuncia emozionante e immerso nella bellezza delle montagne trentine.

Nel mezzo della settimana, giovedì 25 giugno alle ore 21, il giardino dell’Antica Vetreria di Carisolo ospiterà il suggestivo concerto a lume di candela dei Labirinti Armonici.

I concerti principali saranno raggiungibili sia a piedi, attraverso percorsi panoramici immersi nella natura, sia tramite gli impianti di risalita gratuiti per tutti i possessori del biglietto. L’evento di Carisolo sarà invece a ingresso libero.

Ad animare il festival contribuiranno inoltre giovani band emergenti che si esibiranno nei “Beat Bars”, nelle piazze e lungo le vie di Pinzolo. Presente anche Radio Deejay, che trasmetterà in diretta da Pinzolo nelle giornate del 20, 21, 27 e 28 giugno.

Esperienze tra natura, tradizioni e benessere

Accanto alla musica, il Mountain Beat Festival propone un ricco calendario di attività dedicate alla scoperta del territorio.

Si parte il 20 giugno con una camminata guidata verso il Doss del Sabion insieme agli esperti del Parco Naturale Adamello Brenta. Nei giorni successivi spazio a esperienze autentiche come la “Cena in fienile” presso l’azienda agricola Il Petar di Mortaso, gli show cooking dedicati alla tradizione gastronomica della Val Rendena, incontri sul mondo delle api e attività educative per bambini.

Tra gli appuntamenti più originali figura “Api: le frequenze della natura”, in programma il 23 giugno presso il Maso Doss di Strembo, dove i partecipanti potranno conoscere da vicino il nuovo apiario integrato e sperimentare i benefici del ronzio delle api e degli aromi naturali dell’alveare.

Non mancheranno cinema sostenibile, visite culturali all’Antica Vetreria di Carisolo e un tuffo nelle tradizioni della Val Rendena con Battista Polla, storico allevatore e custode della memoria dell’alpeggio locale.

Le esperienze si concluderanno il 28 giugno con una nuova escursione guidata verso il Doss del Sabion in occasione del concerto di Elisa with Dardust.

Un festival accessibile e inclusivo

Il Mountain Beat Festival conferma la propria attenzione all’accessibilità. I concerti saranno raggiungibili anche tramite le cabinovie Pinzolo-Prà Rodont e Prà Rodont-Doss del Sabion, entrambe accessibili alle persone con disabilità.

Grazie alla collaborazione con REMOOVE, le persone sorde e ipoacusiche potranno vivere pienamente l’esperienza musicale attraverso i Woojer Vest, innovativi gilet aptici che trasformano il suono in vibrazioni sincronizzate con la musica. Sarà inoltre presente un interprete LIS. Il servizio sarà gratuito previa prenotazione.

Sostenibilità al centro dell’evento

I concerti di Ben Harper ed Elisa with Dardust hanno ottenuto il riconoscimento Eco-Eventi Trentino, certificazione che premia le manifestazioni attente alla riduzione dell’impatto ambientale.

Tra le iniziative adottate figurano la raccolta differenziata, l’utilizzo di bicchieri riutilizzabili, la presenza di punti acqua per limitare la plastica monouso e la valorizzazione dei prodotti locali e stagionali. Un percorso che si inserisce nella recente certificazione GSTC ottenuta dalla destinazione turistica.

Organizzazione

Il Mountain Beat Festival è organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio in collaborazione con il Comune di Pinzolo, il Comune di Giustino, la Pro Loco Pinzolo e numerosi partner tra cui Radio Deejay, Funivie Pinzolo, Rifugio Doss Alpine Style, Ducati Cycling, Barley Arts, Vivo Concerti e Ticketone.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.