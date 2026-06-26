Si è conclusa la missione in Nicaragua del Segretario Generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), Giorgio Silli, finalizzata ad approfondire le opportunità di cooperazione internazionale nei settori della cultura, della formazione, dell’innovazione e dello sviluppo umanitario ed economico.

Nel corso della visita, il Segretario Generale ha avuto una riunione con le autorità del Ministero degli Affari Esteri del Nicaragua, alla presenza del Co-Cancelliere Denis Moncada Colindres, del Co-Cancelliere Valdrack Jaentschke, della Vice Ministra per la Cooperazione Esterna Olimpia Ochoa e del Ministro Consigliere della Presidenza per le Politiche Internazionali Iván Lara.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sullo stato delle relazioni tra IILA e Nicaragua, riconosciute da entrambe le parti come un esempio virtuoso di dialogo e collaborazione.

La missione ha inoltre incluso incontri con la Fondazione INCANTO e con l’Istituto delle Culture dei Popoli e delle Gioventù presso il Teatro Nazionale Rubén Darío, dedicati all’approfondimento delle prospettive di collaborazione nel settore musicale e culturale.

In tale contesto è stata presentata l’iniziativa “Resonancias IILA–Chigiana”, realizzata in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, finalizzata a sostenere l’alta formazione di giovani musicisti latinoamericani. Nel corso dei colloqui sono state inoltre esplorate possibili sinergie nell’ambito di futuri programmi regionali dedicati alla musica lirica.

Particolare attenzione è stata riservata ai settori delle industrie creative e della moda sostenibile durante l’incontro con Nicaragua Diseña. L’occasione ha consentito di valorizzare i risultati ottenuti nell’ambito del programma AILAMHUB – Accademia Italo-Latinoamericana della Moda, progetto regionale.

Grazie a questa iniziativa, professionisti e imprenditori nicaraguensi hanno partecipato attivamente a programmi di formazione, seminari internazionali, concorsi e percorsi di mobilità dedicati all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del sistema moda.

Nel quadro degli incontri economici, il Segretario Generale ha visitato la Corporazione delle Zone Franche del Nicaragua per approfondire le opportunità di cooperazione produttiva, industriale e commerciale tra il Paese centroamericano e il sistema imprenditoriale dei paesi membri di IILA.

La missione è proseguita nella città di Granada, riconosciuta come uno dei principali poli culturali e turistici del Paese.

“La collaborazione tra IILA e Nicaragua rappresenta un esempio concreto di come il dialogo e la cooperazione possano generare opportunità di crescita condivisa in settori strategici – ha dichiarato il Segretario Generale Giorgio Silli – il nostro impegno è continuare a rafforzare questi legami, valorizzando il talento, la creatività e le competenze che caratterizzano l’intera regione latinoamericana”.

La missione ha confermato la volontà comune di proseguire e ampliare il partenariato tra IILA e Nicaragua, promuovendo nuove iniziative volte a favorire lo sviluppo sostenibile, la formazione delle nuove generazioni e il rafforzamento delle relazioni con questo Paese membro.