Si è svolto a Panama un importante incontro tra il Sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri e alcuni rappresentanti della comunità italiana residente nel Paese, tra cui Alberto Floriani, consigliere Comites e coordinatore nazionale del MAIE Panama.

Si è trattato di un momento di confronto e condivisione volto a rafforzare il rapporto tra l’Italia e i suoi connazionali all’estero.

“Un sentito ringraziamento all’Ambasciatrice d’Italia a Panama, Giuditta Giorgi, per il cortese invito e per il costante impegno a sostegno della collettività italiana”, ha dichiarato Floriani.

Durante il colloquio tra l’esponente del governo italiano e i rappresentanti della comunità sono stati affrontati numerosi temi di interesse per i connazionali residenti all’estero, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione, ai servizi dedicati alle comunità italiane e alle prospettive di sviluppo delle relazioni tra Italia e Panama.

Il dialogo aperto e costruttivo ha consentito di condividere esperienze, esigenze e proposte, confermando l’importanza dell’ascolto e della partecipazione per costruire politiche sempre più vicine alle necessità degli italiani nel mondo.

“Questi momenti di confronto rappresentano un’opportunità preziosa per consolidare il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale e rafforzare il legame tra l’Italia e i suoi cittadini all’estero”, ha sottolineato Floriani a margine dell’incontro.

Al termine dell’evento è stato rinnovato il ringraziamento all’Ambasciatrice Giuditta Giorgi e al Sottosegretario Massimo Dell’Utri per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della comunità italiana di Panama, confermando la volontà di proseguire un percorso di dialogo, collaborazione e crescita condivisa.