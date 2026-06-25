Il Piemonte guarda agli Stati Uniti e rilancia la propria presenza in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano. Dal 28 al 30 giugno una delegazione guidata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio parteciperà a New York al Summer Fancy Food Show, la più prestigiosa manifestazione del Nord America dedicata al settore food & beverage.

Insieme al governatore saranno presenti 17 aziende piemontesi, protagoniste di una missione che punta a consolidare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio in un mercato strategico per l’export italiano.

Il Piemonte rilancia il dialogo con gli Stati Uniti

La partecipazione piemontese alla fiera newyorkese assume anche un significato politico e istituzionale. In un momento caratterizzato da alcune tensioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, la Regione intende lanciare un messaggio chiaro di apertura e collaborazione.

“Il Piemonte è ancora amico degli Stati Uniti”. È questo, secondo quanto riportato da La Stampa, il messaggio che il presidente Alberto Cirio vuole trasmettere attraverso la missione americana.

“La missione a New York si inserisce nel rapporto commerciale stretto che il Piemonte continua ad avere con gli Stati Uniti”, ha dichiarato il governatore. “Saremo presenti al Summer Fancy Food Show insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Questa iniziativa vuole essere anche una risposta alle difficoltà emerse recentemente sul piano diplomatico, per ribadire che la nostra fiducia nel popolo americano resta immutata, così come l’apprezzamento che gli americani continuano a dimostrare verso i prodotti italiani”.

Il Summer Fancy Food Show, vetrina mondiale del Made in Italy

Il Summer Fancy Food Show rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore agroalimentare. Ogni anno richiama a New York migliaia di operatori qualificati, tra buyer, distributori, importatori, produttori e professionisti del comparto provenienti da tutto il Nord America.

La manifestazione costituisce una piattaforma privilegiata per creare nuove opportunità di business, sviluppare relazioni commerciali e promuovere i prodotti di qualità sui mercati internazionali.

Per le imprese piemontesi si tratta di un’occasione preziosa per presentare le proprie eccellenze a un pubblico altamente specializzato e rafforzare la presenza in un Paese che continua a rappresentare uno dei principali sbocchi commerciali per il Made in Italy agroalimentare.

Export e internazionalizzazione al centro della strategia

Gli Stati Uniti rimangono uno dei mercati più importanti per le esportazioni italiane e piemontesi, soprattutto nei comparti del vino, dei prodotti agroalimentari di qualità e delle specialità tipiche.

La missione organizzata dalla Regione Piemonte si inserisce in una più ampia strategia di internazionalizzazione finalizzata a sostenere la competitività delle imprese e ad ampliare le opportunità di crescita sui mercati esteri.

In un contesto economico globale sempre più competitivo, eventi come il Summer Fancy Food Show consentono alle aziende italiane di consolidare rapporti commerciali esistenti e di aprire nuovi canali di distribuzione, valorizzando qualità, tradizione e innovazione.

Un ponte tra Piemonte e America

La presenza piemontese a New York conferma l’importanza del legame economico tra il territorio e gli Stati Uniti, un rapporto costruito negli anni grazie alla forza delle esportazioni e all’apprezzamento crescente dei consumatori americani per i prodotti italiani.

Attraverso questa missione, il Piemonte punta non solo a promuovere le proprie eccellenze agroalimentari, ma anche a rafforzare il dialogo economico e culturale con un partner strategico come gli Stati Uniti, confermando il ruolo del Made in Italy come ambasciatore delle migliori tradizioni produttive del nostro Paese nel mondo.