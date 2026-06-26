Gianni Alemanno conferma il proprio sostegno a Roberto Vannacci e al progetto politico di Futuro Nazionale. L’ex sindaco di Roma, intervenuto ai microfoni di Radio 24 all’indomani delle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha definito il generale “il fatto nuovo della politica italiana”, sottolineandone il profilo personale e professionale.

“Vannacci è una persona che ha un background professionale e di esperienze di vita che nessun altro leader politico oggi possiede, né a destra né a sinistra, e ha deciso di scendere in campo”, ha dichiarato Alemanno.

Secondo l’ex ministro dell’Agricoltura, il leader di Futuro Nazionale rappresenta una novità anche per la sua capacità di rompere gli schemi del politicamente corretto. “Vannacci riesce finalmente a superare la mania del politicamente corretto. Continuiamo a ripeterci frasi fatte che spesso non hanno alcuna attinenza con la realtà”, ha aggiunto.

Alemanno ha inoltre chiarito quale sarà il suo ruolo all’interno del movimento: nessun incarico politico né ambizioni personali, ma un contributo sul piano programmatico.

“Non ho aspirazioni di questo genere. Mi metterò a lavorare sul programma di Vannacci e cercherò di dare il mio contributo affinché alcuni temi possano essere approfonditi”, ha spiegato.

Parole che confermano quanto dichiarato dallo stesso Roberto Vannacci in un’intervista a Il Foglio, nella quale aveva definito Alemanno “un talento” e “un ottimo consigliere per Futuro Nazionale”. Il generale ha precisato che l’ex sindaco non ricoprirà incarichi politici, ma metterà a disposizione la propria esperienza maturata come ministro e amministratore pubblico.

Nel corso dell’intervista a Radio 24, Alemanno ha affrontato anche il tema della guerra in Ucraina, esprimendo una posizione fortemente critica nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

“Ci sono molte cose che dice solo Vannacci e che io condivido perfettamente, come la follia di esserci infognati nella guerra in Ucraina, così come ha fatto il governo Meloni“, ha affermato.

Le dichiarazioni confermano una crescente sintonia politica tra Alemanno e Vannacci, in una fase in cui il generale continua a lavorare alla costruzione del proprio movimento, mantenendo però un atteggiamento critico nei confronti dell’attuale centrodestra di governo. Una linea destinata ad alimentare il dibattito interno all’area conservatrice nei prossimi mesi.