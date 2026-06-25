Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), attraverso il suo presidente Ricardo Merlo, esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza al popolo venezuelano duramente colpito dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di vittime, feriti e ingenti danni in diverse aree del Paese.

In queste ore drammatiche, il pensiero del MAIE è rivolto alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze di una delle più gravi catastrofi naturali che abbiano colpito il Venezuela negli ultimi decenni.

Particolare attenzione viene riservata alla numerosa comunità italiana presente nel Paese e ai milioni di cittadini venezuelani di origine italiana che, da generazioni, rappresentano un legame storico, culturale e umano tra il Venezuela e l’Italia.

‘Desideriamo far arrivare al popolo venezuelano il nostro abbraccio e la nostra solidarietà. Il nostro Coordinatore per Venezuela e Americhe Antonio Iachini sta giá lavorando con tutta la nostra squadra sul territorio. Siamo molto vicini a tutti coloro che stanno soffrendo a causa di questa immane tragedia. Il MAIE è già in azione attraverso la propria rete territoriale guidata da Antonio Iachini , con i propri dirigenti e i rappresentanti della collettività italiana per monitorare la situazione e prestare tutta l’assistenza possibile ai connazionali e ai loro discendenti, oltre che per fare in modo che l’Italia si attivi immediatamente per aiutare le popolazioni colpite”, dichiara Ricardo Merlo.

“Il Movimento – assicura il Sen Mario Borghese, Vicepresidente MAIE – sta mantenendo contatti costanti con i rappresentanti delle comunità italiane in Venezuela, con gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero e con le autorità competenti, al fine di raccogliere informazioni aggiornate e contribuire a coordinare ogni forma di sostegno necessaria”.

“Nei momenti più difficili emerge il valore della solidarietà – dichiara Mariano Gazzola, Coordinatore MAIE Sud America – Gli italiani nel mondo sanno cosa significa fare comunità e aiutarsi reciprocamente. Per questo il MAIE non farà mancare il proprio supporto a chi oggi ha bisogno di aiuto, assistenza e vicinanza umana”.

Il MAIE rinnova infine il proprio appello alla massima attenzione verso la situazione venezuelana e conferma il proprio impegno affinché la comunità italiana e i suoi discendenti possano contare su un punto di riferimento concreto in questa fase di emergenza.