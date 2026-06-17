Un risultato storico per l’economia italiana. Per la prima volta l’Italia supera il Giappone nel valore complessivo delle esportazioni calcolate su un intero anno, confermandosi tra i protagonisti assoluti del commercio internazionale.

A evidenziare il traguardo è un’analisi pubblicata su Il Sole 24 Ore dall’economista Marco Fortis, che commenta gli ultimi dati diffusi da Istat relativi all’export italiano. Una data da ricordare, secondo Fortis, è quella del 15 giugno 2026, quando è stato reso noto il dato delle esportazioni italiane di aprile: 57,6 miliardi di euro, pari a circa 67,4 miliardi di dollari al cambio medio del mese.

Grazie a questo risultato, nell’arco dei dodici mesi compresi tra maggio 2025 e aprile 2026, l’Italia ha raggiunto un valore complessivo delle esportazioni pari a 755,8 miliardi di dollari, superando i 753,1 miliardi registrati dal Giappone nello stesso periodo.

Non si tratta di un sorpasso temporaneo o legato a una particolare fase congiunturale. Già nel 2024 e nel 2025 l’Italia era riuscita a superare il Paese del Sol Levante in alcuni trimestri o periodi limitati dell’anno. Questa volta, invece, il risultato riguarda un intero ciclo annuale e assume quindi un significato economico e simbolico molto più rilevante.

Alla base di questa crescita c’è la straordinaria capacità delle imprese italiane di diversificare la propria presenza sui mercati internazionali. Accanto ai tradizionali punti di forza del Made in Italy – moda, arredamento, design e meccanica – si sono infatti affermati nuovi comparti capaci di trainare le esportazioni.

Negli ultimi anni hanno registrato performance particolarmente positive settori come la farmaceutica, la cosmetica, l’agroalimentare, il vino, la nautica da diporto, la cantieristica delle grandi navi da crociera e l’aerospazio. Una crescita diffusa che ha consentito all’Italia di ampliare la propria presenza in numerosi mercati internazionali, riducendo la dipendenza da singole aree geografiche e aumentando la competitività complessiva del sistema produttivo.

Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che l’Italia viene spesso descritta come un Paese con scarsa capacità competitiva sui mercati globali. I numeri raccontano invece una realtà diversa, fatta di imprese innovative, filiere produttive altamente specializzate e una forte vocazione all’internazionalizzazione.

Secondo l’analisi di Marco Fortis, il sorpasso sul Giappone rappresenta la conferma della solidità del tessuto industriale italiano e della sua capacità di adattarsi alle trasformazioni dell’economia mondiale.

Un successo che riguarda anche gli italiani all’estero. Le comunità italiane nel mondo, infatti, svolgono da sempre un ruolo fondamentale nella promozione del Made in Italy, favorendo relazioni commerciali, investimenti e opportunità di sviluppo per le imprese nazionali.

Oggi l’Italia può vantare una posizione di assoluto rilievo nel commercio internazionale. Una volta escluso il settore dei semiconduttori, il nostro Paese si conferma infatti tra i principali esportatori mondiali nella grande maggioranza dei beni scambiati a livello globale.

Il superamento del Giappone rappresenta dunque non solo un primato statistico, ma il simbolo della capacità dell’Italia di competere con successo nelle sfide dell’economia internazionale, grazie alla qualità delle sue produzioni, all’innovazione delle sue imprese e alla forza del marchio Made in Italy nel mondo.