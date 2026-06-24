Il vino italiano torna protagonista sui mercati internazionali con una nuova e ambiziosa campagna di promozione che attraverserà tre continenti. Riparte infatti dal Canada il programma internazionale di Vinitaly, realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento delle etichette italiane nei mercati più strategici per l’export.

L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti dedicati agli operatori del settore beverage, importatori, distributori e professionisti del comparto vitivinicolo, offrendo occasioni di incontro e networking per favorire nuove opportunità commerciali e consolidare la presenza del Made in Italy nel mondo.

Il tour parte dal Canada

Dopo l’avvio delle attività a Toronto, la missione internazionale prosegue con due importanti tappe canadesi: Ottawa e Montréal, dove sono in programma incontri con operatori del settore, buyer e rappresentanti della distribuzione.

Il Canada rappresenta uno dei mercati più rilevanti per il vino italiano, grazie a una domanda consolidata e a una crescente attenzione verso la qualità e la varietà delle produzioni provenienti dalle diverse regioni italiane.

Dal Kazakistan a Singapore

Il calendario internazionale di Vinitaly proseguirà il 29 giugno con il “Vinitaly Kazakhstan Roadshow” ad Almaty, una tappa che conferma l’interesse verso i mercati emergenti dell’Asia centrale, sempre più attratti dai prodotti agroalimentari italiani di alta qualità.

Successivamente la delegazione farà tappa a Singapore in occasione dell’ottava edizione dell’IFBS, uno degli appuntamenti più importanti dell’area asiatica dedicati al settore food & beverage.

L’obiettivo è intercettare nuove opportunità commerciali in una regione caratterizzata da una crescente domanda di prodotti premium e da una forte attenzione verso il Made in Italy.

Gli Stati Uniti restano un mercato chiave

Grande attenzione sarà riservata anche agli Stati Uniti, che continuano a rappresentare il principale mercato extraeuropeo per il vino italiano.

Il 5 luglio Vinitaly farà tappa a New York con “Vinitaly.USA Preview”, un evento che coinciderà con l’arrivo nella Grande Mela del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci, autentico simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Due giorni dopo, il 7 luglio, sarà la volta di Miami, con una nuova iniziativa dedicata agli operatori del settore e alle aziende interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza sul mercato americano.

Bricolo: “Promozione continua per sostenere la crescita del vino italiano”

A spiegare la strategia internazionale è il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.

“Il nostro obiettivo è accompagnare la crescita del vino italiano sui mercati internazionali attraverso un’attività di promozione continuativa, sviluppata in stretta collaborazione con il Sistema Paese”, ha dichiarato.

“Vogliamo creare occasioni concrete di business, formazione e relazione tra le aziende italiane e gli operatori delle diverse aree geografiche, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo del vino italiano nel mondo”.

Nuove opportunità anche in Australia

Il programma di internazionalizzazione non si fermerà all’estate. Dopo la pausa di agosto, le attività riprenderanno a settembre con nuove tappe negli Stati Uniti, nei Balcani e in Asia.

Veronafiere sta inoltre valutando ulteriori opportunità di sviluppo in mercati considerati ad alto potenziale, tra cui l’Australia, dove cresce l’interesse per i vini italiani e per l’intera filiera agroalimentare del nostro Paese.

Export e Made in Italy protagonisti

L’iniziativa conferma il ruolo sempre più strategico di Vinitaly come piattaforma internazionale per la promozione del vino italiano e del Made in Italy agroalimentare.

In un contesto economico globale sempre più competitivo, la presenza diretta sui mercati esteri rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le esportazioni, valorizzare le produzioni italiane e rafforzare la competitività delle imprese vitivinicole.

Un percorso che punta non solo ad aumentare le vendite all’estero, ma anche a consolidare l’immagine dell’Italia come leader mondiale della qualità, della tradizione e dell’innovazione enologica.