Superata la soglia dei 40 anni, molte persone si trovano ad affrontare un cambiamento che spesso appare difficile da spiegare: il peso aumenta, il girovita si allarga e perdere i chili accumulati diventa sempre più complicato, anche senza aver modificato in modo significativo la propria alimentazione.

Una situazione molto diffusa che viene spesso attribuita all’età che avanza o a una presunta mancanza di disciplina. In realtà, secondo gli specialisti, dietro l’aumento di peso dopo i 40 anni si nasconde una combinazione di fattori biologici, metabolici e ormonali che influenzano profondamente il funzionamento dell’organismo.

Uno dei primi cambiamenti riguarda il metabolismo basale, ovvero la quantità di energia che il corpo consuma a riposo per svolgere le funzioni vitali. Con il passare degli anni, questo meccanismo tende naturalmente a rallentare. Di conseguenza, un regime alimentare che a 30 anni consentiva di mantenere il peso forma potrebbe non essere più sufficiente a evitare un accumulo di grasso corporeo dieci o quindici anni dopo.

A incidere ulteriormente è la progressiva perdita di massa muscolare, un processo fisiologico che tende ad accelerare con l’età se non viene contrastato con un’adeguata attività fisica. I muscoli rappresentano infatti uno dei tessuti che consumano più energia: quando diminuiscono, si riduce anche il dispendio calorico complessivo.

Per questo motivo gli esperti sottolineano come, dopo i 40 anni, sia sempre meno utile concentrarsi esclusivamente sul numero indicato dalla bilancia e sempre più importante valutare la composizione corporea, distinguendo tra massa grassa e massa magra.

Accanto agli aspetti metabolici entrano poi in gioco numerosi fattori ormonali. Alterazioni della sensibilità insulinica, variazioni della funzionalità tiroidea, livelli elevati di cortisolo dovuti allo stress, qualità insufficiente del sonno e stati infiammatori cronici possono contribuire a rendere più difficile il controllo del peso.

Nelle donne, inoltre, la fase della perimenopausa e della menopausa comporta una diminuzione degli estrogeni che favorisce spesso l’accumulo di grasso nella zona addominale, una maggiore ritenzione idrica e una riduzione del tono muscolare.

Secondo gli specialisti di Cerva 16, centro milanese specializzato in medicina anti-aging e longevità attiva, è proprio questa complessità a rendere spesso inefficaci le strategie basate esclusivamente sulla restrizione calorica.

“Molte persone pensano di ingrassare semplicemente perché mangiano troppo. In realtà, dopo i 40 anni il problema è spesso più articolato: cambiano il metabolismo, la risposta ormonale e la composizione corporea. Per questo è fondamentale valutare la persona nel suo insieme”, spiegano i medici del centro.

Ridurre drasticamente le calorie, infatti, può rivelarsi controproducente. In alcuni casi il rischio è quello di perdere ulteriore massa muscolare, aggravando il rallentamento metabolico e rendendo ancora più difficile il mantenimento dei risultati nel lungo periodo.

Per questo motivo la medicina moderna orientata alla prevenzione e alla longevità propone un approccio più ampio e personalizzato. La valutazione del peso dovrebbe partire dall’analisi della composizione corporea, del metabolismo, dell’equilibrio ormonale, della funzionalità tiroidea, dei livelli di insulina, della qualità del sonno, dello stato infiammatorio e delle abitudini quotidiane.

L’obiettivo non è applicare una dieta standard valida per tutti, ma costruire un percorso su misura in grado di rispondere alle esigenze specifiche della persona e alla fase della vita che sta attraversando.

“Il peso spesso rappresenta un segnale e non il vero problema. Comprendere perché il corpo sta cambiando permette di intervenire in modo più efficace, sostenibile e coerente con le necessità individuali”, sottolineano gli specialisti.

Gli esperti ricordano infine che l’aumento di peso dopo i 40 anni non deve essere considerato un destino inevitabile. Attraverso una corretta valutazione clinica, una nutrizione adeguata, il mantenimento della massa muscolare, l’attività fisica regolare e una gestione equilibrata dello stile di vita è possibile migliorare la composizione corporea, aumentare i livelli di energia e preservare il benessere generale nel tempo.

Invecchiare, dunque, non significa necessariamente ingrassare. Comprendere i cambiamenti che avvengono nell’organismo è il primo passo per affrontarli con maggiore consapevolezza e adottare strategie realmente efficaci per la salute e la qualità della vita.