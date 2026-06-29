Premio del Cielo 2026, Fiumicino celebra le eccellenze dell’aviazione e dell’innovazione

FIUMICINO – Il Castello San Giorgio di Maccarese si prepara ad accogliere la prima edizione del Premio del Cielo 2026 – Dove brillano le eccellenze, in programma martedì 7 luglio.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra territorio, innovazione, comunità e futuro, promuovendo il dialogo tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca, cultura e cittadinanza.

L’evento punta a diventare un appuntamento stabile nel panorama nazionale, celebrando le donne e gli uomini che, con il proprio lavoro, hanno contribuito allo sviluppo del sistema aeroportuale italiano e del comparto aeronautico e aerospaziale.

Un riconoscimento alle eccellenze del territorio e del mondo del volo

Il Premio del Cielo vuole raccontare un settore che va ben oltre le infrastrutture aeroportuali, mettendo al centro le professionalità che ogni giorno operano nel mondo dell’aviazione.

Saranno premiate persone, aziende, enti e progetti che si sono distinti nei campi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale, dell’arte, della cultura, della formazione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo del settore aeronautico e aerospaziale.

Tra le categorie previste figurano anche i riconoscimenti dedicati alla leadership femminile nell’aviazione, all’accessibilità, alla divulgazione scientifica, alla memoria storica del volo e il prestigioso Premio alla Carriera, destinato a chi ha lasciato un’impronta significativa nel comparto aeroportuale italiano.

Samantha Cristoforetti ospite d’onore

La manifestazione prenderà il via alle ore 19 con l’accredito degli ospiti. Alle 19.30 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, seguiti dall’intervento straordinario dell’astronauta Samantha Cristoforetti, tra le personalità italiane più autorevoli nel panorama aerospaziale internazionale.

Seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

Spettacolo, cultura e intrattenimento

A presentare la serata saranno Alessia Ventura e il duo Senso D’Oppio. Madrina dell’evento sarà Valeria Marini, mentre il padrino sarà Alessandro Tersigni.

Sul palco saliranno anche Federico Palmaroli, ideatore della pagina “Le più belle frasi di Osho”, Danilo da Fiumicino e il Trio Monti.

Il programma proseguirà con una food experience dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, un DJ set e gli stornelli romani del Trio Monti, per concludersi con un suggestivo Drone Show che illuminerà il cielo sopra il Castello San Giorgio attraverso una scenografia tecnologica e sostenibile.

Gli ospiti istituzionali

Tra le personalità attese figurano Massimiliano Gabrielli, presidente del Comitato organizzatore del Premio del Cielo, Pierluigi Di Palma, presidente dell’ENAC, Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma, Augusto Cramarossa dell’Agenzia Spaziale Italiana e Daniele Rossi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Mario Baccini: “Investire sulla nostra identità e sul nostro futuro”

“Fiumicino è una città che da sempre vive nel rapporto armonico tra mare, terra e cielo. Tre elementi che ne hanno costruito la storia, l’identità e lo sviluppo. Se il mare racconta le origini della tradizione marinara e la terra custodisce un patrimonio agricolo, naturalistico e produttivo di assoluto valore, è il cielo a rappresentare oggi uno dei simboli più forti della vocazione internazionale della città, grazie alla presenza del principale aeroporto italiano e delle migliaia di donne e uomini che ogni giorno contribuiscono al suo funzionamento”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto i propri complimenti agli organizzatori: “Portare a Fiumicino un evento di questo livello significa investire sulla nostra identità e sul nostro futuro”.

La partecipazione al Premio del Cielo 2026 è gratuita, con registrazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa.