Fino a venerdì la pioggia continuerà a interessare l’Italia, con nubifragi al Sud e precipitazioni sparse al Nord-Ovest e in Sardegna.

Sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1300-1500 metri, mentre tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata si prevedono accumuli tra 50 e 100 mm entro giovedì.

Dal weekend, in occasione del Ponte dell’Immacolata, il meteo migliorerà decisamente: sole e tempo asciutto al Centro-Nord, con residui rovesci solo al Sud fino a sabato.

Nel dettaglio: mercoledì peggiora al Nord-Ovest e Sud; giovedì piogge sparse al Nord-Ovest, Centro e Sud; venerdì stabile al Nord, qualche piovasco al Centro e piogge residue al Sud.

In generale, il Ponte dell’Immacolata si preannuncia con bel tempo per la maggior parte del Paese, offrendo condizioni favorevoli per i primi spostamenti e le vacanze invernali.