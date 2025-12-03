“Grazie al nostro emendamento approvato questa mattina in Commissione Finanze, si va a correggere un provvedimento che sarebbe risultato altrimenti zoppo: oltre all’esenzione IMU, infatti, sarà dimezzata anche la TARI (la tassa sui rifiuti) per i cittadini che si sono trasferiti all’estero e che possiedono immobili, non locati o concessi in comodato d’uso, nei piccoli comuni in Italia”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, responsabile di Azione per gli italiani all’estero e componente della commissione Esteri di Montecitorio.

“Un passo avanti importante – prosegue – per riconoscere concretamente il legame che i nostri connazionali mantengono con il Paese.

Molte di queste case vengono utilizzate solo durante le vacanze o le festività, rimanendo chiuse per la maggior parte dell’anno. Eppure i loro proprietari continuavano a pagare per intero la tassa sui rifiuti, come se quegli immobili generassero produzione ordinaria di rifiuti. Una stortura che chiedevamo di correggere da tempo”.

“Questa è una battaglia che portiamo avanti da tempo: già nel 2023 – evidenzia Onori – una proposta di legge a mia prima firma chiedeva di estendere ai cittadini AIRE sia l’esenzione IMU sia la riduzione della TARI. Oggi, grazie alla tenacia del lavoro di Azione, durato quasi due anni, il provvedimento arriva in aula completo.

Con l’approvazione del nostro emendamento, siamo riusciti ad ottenere un risultato concreto e atteso che rende il sistema più equo per tutti.

Era fondamentale evitare che il beneficio dell’esenzione IMU fosse vanificato dai costi della TARI. Continueremo a lavorare affinché i diritti dei nostri connazionali all’estero siano riconosciuti pienamente e perché la loro relazione con l’Italia non sia mai penalizzata ma valorizzata” conclude la deputata.