Un anno davvero straordinario per la guida 50 Top Pizza: dal 7 all’11 ottobre si svolgerà il primo Pizza Week Paris Edition 2025, realizzato in collaborazione con Mammafiore, che coinvolgerà le pizzerie della capitale francese inserite in guida e da 50 Top Pizza ritenute le migliori.

Sono 17 brand per un totale di 20 locali, tra pizzerie indipendenti e catene artigianali presenti a Parigi, che daranno vita a un calendario di iniziative senza precedenti nel mondo pizza parigino, con la presenza di chef, ospiti pizzaioli dall’Italia, dall’Europa e dagli USA: performance, pizze speciali in edizione limitata e tanto altro; un vero e proprio viaggio del gusto alla scoperta dei profumi e dei sapori di uno dei prodotti più amati del mondo, per svelare i segreti delle migliori pizze, le nuove tendenze, gli abbinamenti più intriganti.

In onore del Pizza Week Paris Edition 2025, il gruppo Big Mamma organizzerà un party speciale a La Felicità. Ospiti d’eccezione, i maestri pizzaioli Ciro Cristiano, di Baldoria a Madrid, Ciccio Vitiello di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta, e Jacopo Mercuro, di 180 Grammi Pizzeria Romana a Roma, coordinati dall’Executive Pizza-Chef di Big Mamma Group Andrea De Michele.

“Parigi è una tappa irrinunciabile per chi ama la gastronomia – dicono i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – e siamo davvero contenti di essere presenti con un programma straordinario, che sarà un’occasione di divertimento e un momento formativo per tutti quelli che vi parteciperanno. Con questo Pizza Week, che segue quelli organizzati in Svizzera, Spagna e Milano, 50 Top Pizza si conferma leader mondiale indiscusso in questo settore e si prepara ad un 2026 con un programma ancora più importante e ricco, per celebrare i dieci anni di attività, di libera critica autonoma e indipendente”.