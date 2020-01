Piepoli: “Elezioni in Emilia Romagna? Sarà importante l’affluenza”

“Nelle ultime elezioni europee, in Emilia Romagna ha lievemente vinto il centrodestra e questa lieve vittoria è dovuta al fatto che hanno votato in moltissimi”

Nicola Piepoli, presidente dell’omonimo istituto di sondaggi, è intervenuto su Radio Cusano Campus e riguardo i consensi a Salvini per la vicenda Gregoretti ha detto: “Molto difficile prevedere se questa vicenda potrà aumentare i consensi di Salvini. Dal mio punto di vista è molto difficile prevedere le reazioni alla salvinianità rispetto alla berlusconità. Può anche darsi che le reazioni dell’elettorato siano uguali”.

Sulle elezioni in Emilia Romagna. “Sarà importante l’affluenza. Nelle ultime elezioni europee, in Emilia Romagna ha lievemente vinto il centrodestra e questa lieve vittoria è dovuta al fatto che hanno votato in moltissimo. La storia ci dice che più persone vanno a votare più vince il centrodestra”.

L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha invitato a votare Borgonzoni, quanto può spostare? “Dipende dal grado d’influenza che il messaggero ha del proprio messaggio. Il grado di influenza si potrebbe valutare tra lo 0,5 e l’1%. Questi messaggi passano esattamente come lo spirare del vento, ce n’è uno al minuto”.