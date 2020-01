VIDEO | Paragone: “Citofonata Salvini? Mossa sbagliata. Passo indietro Di Maio? E’ mera tattica”

Sul possibile passo indietro di Di Maio nel M5S. “E’ ancora mera tattica. Uno intelligente politicamente avrebbe dovuto dimettersi all’indomani del voto su Rousseau in cui l’attivismo chiede di candidarsi alle regionali, lì si doveva dimettere perché non era la sua scelta. Oggi si trova a dover fare quel passo indietro perché altrimenti arriverebbe agli Stati generali ancora più debole. Il voto delle suppletive in Senato è ancora più delicato per Di Maio perché è proprio in casa sua, in Campania”.