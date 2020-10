Melania Trump: “Stormy Daniels? Una prostituta”. Lei replica: “Hai venduto la tua anima”

In un audio rubato da una sua ex amica, Melania Trump parla di Stormy Daniels, la pornostar che avrebbe avuto una relazione con Donald Trump, come una prostituta.

Nell’audio rubato la First Lady critica la “prostituta” Stormy Daniels dopo aver saputo che sarebbe stata fotografata per Vogue.

A questo punto Stephanie Clifford, questo il suo vero nome, non sta a guadare: su Twitter, il mezzo di comunicazione preferito dal presidente, replica secca alla First Lady: “Hahaha! Anche se non sono stata pagata per fare sesso e quindi tecnicamente non sono una prostituta, preferirei esserlo piuttosto che avere uno dei tuoi giorni. Hai venduto la tua anima, mentre io sono legale. Continua a parlare di me. Mi piacciono le tue nuove tette comunque. Altri nudi?”, twitta Stormy Daniels.