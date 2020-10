Tacchi ispirati all’universo della seduzione e della fantasia

Il nuovo brand debutta con e-commerce e showroom milanese in via Montenapoleone. Dalla tradizione calzaturiera della famiglia Baldan nascono décolleté, sandali e slingbacks realizzati con materiali preziosi, dettagli iperfemminili e cura artigianale. Collezioni slegate dalla stagionalità e identificate ciascuna dal proprio “Floor”: Stardust, Mad, Bitingwhip, Bondage e Secret, con l’iconico tacco a chiave che racchiude un invito: open your dreams

Scarpe di lusso per sedurre, giocare con le proprie fantasie, esprimere la propria identità liberi dalle regole. Veri e propri gioielli realizzati con materiali preziosi e dettagli artigianali unici, da indossare per lasciare un segno forte della propria personalità. Sono le proposte di Revolver Requeen Venexia, il nuovo brand del lusso italiano che unisce la tradizione del miglior Made in Italy (firmato Baldan, sinonimo di eccellenza da oltre settant’anni) con una visione ribelle e fuori dagli schemi, quella della brand manager Beatrice Baldan, affiancata dal designer Fabio Panzeri. «Revolver Requeen Venexia incarna sensualità ed eleganza da interpretare in modo del tutto personale e originale – spiega Beatrice Baldan –. Abbiamo puntato su collezioni che non seguono la stagionalità, con modelli dal 34 al 44, tutti caratterizzati da un dettaglio particolare e prezioso: pompon, nappe, fiocchi, corde intrecciate, trecce e scooby-doo impreziositi da piccoli coni che tintinnano ad ogni passo. E poi l’elemento iconico, il tacco: a spillo, a prisma o con la chiave. La chiave che apre tutte le porte, che svela o sigilla i segreti e che simboleggia l’invito di Revolver Requeen: open your dreams».

Ogni linea di calzature Revolver Requeen Venexia presenta un dettaglio unico e originale che identifica un Floor, un piano speciale dove lasciare spazio a una precisa fantasia, e ogni Floor ha le sue Rooms, le sue stanze, ognuna abbinata a un diverso modello.

Stardust è il Floor dove il glitter si trasforma in brillante polvere di stelle. Il Bondage Floor si ispira alla pratica dello shibari, con dettagli di nodi e corde intrecciate realizzate con materiali inusuali per forme e dimensioni. Il Bitinghwhip Floor, che gioca con l’immaginario legato alle fruste, è quello in cui si esprime il massimo della maestria artigianale: nel modello Room 379 una cascata di trecce e scooby-doo è impreziosita da ben 188 coni di metallo applicati tutti a mano, uno a uno, con precisione assoluta e massima cura del dettaglio. Tacco prisma e colori come fuxia e grigio perla caratterizzano le scarpe del Mad Floor, con i suoi modelli ironici, folli e divertenti. Infine il Secret Floor ha come protagonista il tacco a forma di chiave che rende immediatamente riconoscibili le scarpe Revolver Requeen Venexia.

«Il tema della chiave che può aprire tutte le porte si lega al concept che è alla base del Revolver Requeen Hotel, il nostro showroom in via Montenapoleone a Milano – prosegue Beatrice Baldan –. Un’idea nata quasi naturalmente pensando a tutti i segreti che una stanza di albergo sa mantenere avendo vissuto attimi di vita di ogni suo ospite, segreti che non saranno mai svelati dalle pareti di quella stanza. Ed ecco che tutti i numeri che identificano tutti i modelli RRV acquistano per ognuno un particolare senso segreto».

Il Revolver Requeen Hotel, situato in un palazzo d’epoca al numero 9 della via simbolo della moda milanese, con i suoi velluti e specchi evoca le atmosfere dei vecchi club francesi. Si accede solo su appuntamento per vivere un’esperienza unica ammirando e provando le collezioni, con un servizio personalizzato.

Revolver Requeen Venexia ha inoltre lanciato un nuovo e-commerce dove acquistare tutte le collezioni e i modelli, che vengono consegnati in una speciale Revolver Requeen Box.

Revolver Requeen Venexia – Made in Italy, tradizione ed eccellenza si fondono con l’animo ribelle di Beatrice Baldan e con la maestria del designer Fabio Panzeri per dare vita a una collezione di scarpe di lusso dall’identità forte e coraggiosa. Il know how del Made in Baldan garantisce la qualità, per una collezione in cui influenze provenienti dal mondo della musica si mescolano al mondo della letteratura per poi intrecciarsi con l’universo della seduzione e dell’eleganza. www.revolver-requeen.com