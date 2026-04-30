Una vicenda giudiziaria complessa, che attraversa confini, sensibilità e diritti fondamentali, torna al centro dell’attenzione dopo la diffusione delle motivazioni della sentenza del tribunale di Maldonado sull’adozione di un minore da parte di Nicole Minetti.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani italiani, tra cui Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Repubblica, i giudici uruguaiani hanno stabilito che il bambino era stato abbandonato alla nascita, accogliendo così la richiesta di adozione e disponendo la decadenza della potestà genitoriale dei genitori biologici.

“Bambino abbandonato”: la ricostruzione del tribunale

Nelle motivazioni della sentenza, datata 15 febbraio 2023, il tribunale di Maldonado evidenzia come i genitori non si siano presentati presso l’INAU per avere notizie del minore, determinando così la presa in carico da parte delle autorità competenti.

La situazione viene definita “eccezionale”, anche a causa delle condizioni di salute del bambino, e tale da consentire la presentazione di domande di adozione senza seguire il consueto ordine di priorità.

Il percorso verso l’adozione

Dagli atti emerge che il minore, nel tempo, avrebbe espresso il desiderio di vedere i futuri genitori adottivi. Il legame si sarebbe progressivamente rafforzato fino alla formalizzazione della richiesta nel marzo 2020 e alla conclusione del procedimento con l’adozione nell’aprile 2021.

I giudici sottolineano inoltre che i richiedenti convivono da oltre cinque anni e dispongono di stabilità lavorativa ed economica, elementi ritenuti rilevanti nella valutazione complessiva.

Un nuovo contesto familiare

Secondo quanto riportato nella sentenza, il bambino sarebbe stato pienamente integrato nel nuovo nucleo familiare, al punto da riconoscere i genitori adottivi come “mamma e papà”. Gli specialisti incaricati avrebbero descritto un ambiente domestico stabile e favorevole alla sua crescita.

Il minore avrebbe inoltre subito un intervento chirurgico negli Stati Uniti, a Boston, con esito positivo, a conferma del percorso medico seguito durante gli anni.

Il principio guida: l’interesse del minore

Elemento centrale della decisione resta il cosiddetto “best interest of the child”, principio cardine del diritto minorile internazionale. Il tribunale sottolinea come non vi sia stato alcun legame effettivo con la famiglia biologica e come, al contrario, il bambino abbia trovato una stabilità affettiva e relazionale nel nuovo contesto.

La sentenza conclude evidenziando che esistono “chiari motivi per accogliere la domanda di adozione”, proprio in funzione della tutela del benessere del minore.

Una vicenda che riapre il dibattito sull’adozione internazionale

Il caso, per la sua natura transnazionale, riporta al centro il tema delle adozioni internazionali e delle tutele nei confronti dei minori coinvolti in percorsi complessi tra Paesi diversi.

Una materia delicata, dove diritto, etica e interesse del minore si intrecciano e dove ogni decisione giudiziaria ha inevitabili riflessi anche sul piano politico e sociale.