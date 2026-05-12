Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe “seriamente considerando” l’ipotesi di trasformare il Venezuela nel 51esimo Stato americano. A rilanciare la notizia è stata Fox News, secondo cui Trump avrebbe espresso questa intenzione nel corso di una conversazione telefonica con il giornalista John Roberts.

Alla base dell’interesse americano vi sarebbero soprattutto le enormi risorse energetiche venezuelane. Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense, Trump avrebbe indicato in circa 40 trilioni di dollari il valore delle riserve petrolifere del Paese sudamericano, aggiungendo: “Il Venezuela ama Trump”.

Secondo le ricostruzioni diffuse dai media statunitensi, sotto la gestione sostenuta dagli Stati Uniti le esportazioni petrolifere venezuelane avrebbero superato il milione di barili al giorno, raggiungendo i livelli più alti dal 2018.

Le dichiarazioni del presidente americano hanno immediatamente provocato reazioni sul piano internazionale. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez ha respinto con fermezza qualsiasi ipotesi di annessione, ribadendo la sovranità del Paese. “Se c’è una cosa che abbiamo noi venezuelani è l’amore per il nostro processo di indipendenza”, ha dichiarato da L’Aia.

Non è la prima volta che Trump evoca l’idea di ampliare i confini degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi il tycoon aveva già fatto riferimento, in maniera più o meno provocatoria, a territori e Paesi come Canada, Groenlandia, Panama e Cuba.

La proposta, tuttavia, appare estremamente complessa sotto il profilo giuridico e politico. Esperti e osservatori internazionali ricordano infatti che l’eventuale ingresso del Venezuela negli Stati Uniti richiederebbe sia l’approvazione del Congresso americano sia il consenso del popolo venezuelano.

Intanto, sui social e nelle comunità online internazionali, le dichiarazioni di Trump hanno acceso un acceso dibattito tra sostenitori, critici e analisti geopolitici, alimentando nuove polemiche sul futuro delle relazioni tra Washington e Caracas.