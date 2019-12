MANOVRA | 800mila euro in più a sostegno del cinema italiano nel mondo

“C’è anche un risultato del mio impegno parlamentare nella legge di bilancio per il 2020 e per il triennio ’20-’22, che dal Senato sta arrivando alla Camera. Si tratta di 800.000 euro di sostegno integrativo ai festival del cinema italiano che si svolgono all’estero, uno dei veicoli di successo del nostro Paese nel mondo”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesca La Marca, deputata Pd eletta nel Nord e Centro America.

“È stato tutt’altro che facile superare le difficoltà finanziarie e procedurali di quest’anno, che di fatto hanno precluso a noi deputati la possibilità di presentare direttamente degli emendamenti. Nonostante le difficoltà, mi sono mossa tramite il mio gruppo parlamentare per fare arrivare sul tavolo dei relatori e della commissione finanze del Senato alcune proposte riguardanti un maggiore sostegno ai festival del cinema all’estero, al turismo di ritorno e alle attività dei consoli onorari. Il primo è passato, per gli altri il mio impegno continuerà senza sosta”.

“Questo emendamento, andato a buon fine, contribuisce a dare respiro alla promozione del nostro sistema all’estero e all’immagine dell’Italia, assieme agli altri migliorativi dell’offerta dei corsi di italiano. Esso, inoltre, utilizzando uno strumento popolare e penetrante come il cinema, consolida un interessante punto di incrocio tra vecchie e nuove generazioni e tra emigrazione consolidata e nuove emigrazioni”.

“Mi sono molto impegnata – conclude La Marca – per raggiungere questo risultato in condizioni difficilissime e straordinarie, come quelle che per noi deputati sono insorte quest’anno, nella convinzione che qualche volta scommettere sul nuovo può aiutare a qualificare la proposta dell’Italia, legata alla parola d’ordine di successo ‘Vivere all’italiana’”.