M5S, Di Maio: “Ci vediamo a Matera per festeggiare la vittoria del Sì al referendum”

Luigi Di Maio ha scelto Matera per festeggiare i risultati delle elezioni amministrative e del “Sì” al referendum sul taglio dei parlamentari.

In una nota sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Sono state settimane lunghe e molto intense. Ricche di emozioni, che ci hanno portato a ottenere importanti risultati come Movimento cinque stelle. Dal successo del referendum sul taglio dei parlamentari con il 70 per cento dei Si’, a tante affermazioni in diverse citta’, dove da oggi governiamo con nuovi sindaci che porteranno avanti le nostre idee, i nostri progetti, i nostri punti programmatici”.

“Abbiamo scelto Matera per festeggiare questa lunga cavalcata, fatta di fatica e sudore, ma che ci ha regalato tante gioie. Per questo motivo, sabato vi aspettiamo tutti muniti di mascherina alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto, che sara’ allestita rispettando il distanziamento e tenendo conto di tutte le norme anti Covid, per ritrovarci insieme”.

“Ci saranno membri di governo, parlamentari, consiglieri regionali e comunali, sindaci e tanta gente che crede nel Movimento, che vuole continuare a spendersi per l’Italia. Dobbiamo continuare ad aggregare per crescere e raggiungere nuovi obiettivi” ha concluso Di Maio.