La sinistra delle tasse

Una sinistra completamente scollegata dalla realtà ed i fatti lo dimostrano. Per questo motivo, la gente non la vota

Questa sinistra parla solo di un presunto razzismo, di un presunto pericolo fascista, di matrimoni tra persone dello stesso sesso, di liberalizzazione delle droghe leggere, di ossessioni green dell’Unione Europea (che appoggia) e di tasse. Vuole tassare ogni cosa, persino i beni che un padre e una madre hanno acquistato con tanti sacrifici e che vogliono lasciare ai loro figli in donazione o in eredità. Non riesce a fare un discorso diverso da quello delle tasse e delle altre tematiche prima citate.

Appaiono chiare due cose. La prima è il fatto che la sinistra non abbia molti argomenti con i quali controbattere al centrodestra. La seconda è il fatto che questa sinistra consideri la proprietà privata come un furto. Questo è il tipico pensiero marxista.

Per il marxismo più ortodosso, la proprietà privata è un furto e nasce dallo sfruttamento di altri. Questa sinistra è troppo legata al suo passato comunista. Lo dimostra questa idea delle tasse che ha. Elly Schlein e soci pensano di creare giustizia sociale ridistribuendo la ricchezza. Però, la ricchezza deve essere prodotta. Se non si producesse ricchezza, quest’ultima non potrebbe essere ridistribuita. Questo è l’ABC dell’economia.

Tassare a spron battuto ogni cosa e senza implementare misure per la crescita rischia di bloccare l’economia. Bloccando l’economia, non si produce ricchezza. Senza ricchezza non si potrebbe ridistribuire nulla, dunque non ci sarebbe alcuna giustizia sociale.

Questa è la sinistra, completamente scollegata dalla realtà ed i fatti lo dimostrano. Per questo motivo, la gente non la vota.