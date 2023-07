SPAGNA | Savoia (Comites Madrid): “Malintesi che se non chiariti potrebbero provare una tempesta”

“Dopo un anno e mezzo di esperienza del nuovo Comites di Madrid, mi sento di dire come Consigliere che è valsa la pena dedicare tempo ed esperienza a questo difficile compito di servizio alla comunitá Italiana residente in Spagna”. Lo scrive in una lettera indirizzata a La Voce – Spagna Franco Savoia, consigliere del ComItEs di Madrid.

Secondo Savoia “nell’attuale Comites composto da diverse personalità”, ci sono ” grossi malintesi che se non chiariti” potrebbero “portare la nave ad entrare in un mare in tempesta”. “Ma sono sicuro che un buon Capitano sa come evitare le ire di Nettuno e di Eolo – continua il consigliere che aggiunge nella sua lettera alla Voce: Un ‘avviso ai naviganti’ mi sento di farlo: lasciamo stare quell’aspetto della filosofia napoletana che dice ‘ adda passà a nuttata’, il tempo puó guarire ferite ma le può anche incancrenire. Dialogo, chiarezza, sinceritá, solo questo ci vuole per una buona navigazione”.