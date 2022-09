Johnny Depp si fidanza con la sua avvocatessa Joelle Rich

Belprati in feeling al Gf Vip. Marco Bellavia, anchorman della tv dei ragazzi targata anni ’80 si trova in grande sintonia con la bellissima showgirl Pamela Prati. Sarà vero amore, oppure è la magica e surreale atmosfera del Grande Fratello a creare l’intesa fra i due? Intanto sappiamo che Bellavia e la Prati sono entrati entrambi come single nella casa più spiata d’Italia.

Feeling 2. Affettuosa amicizia fra Khloe Kardashian e Michele Morrone. La sorella della più famosa Kim è pronta a voltare pagina dopo il tradimento dell’ultimo compagno. La coppia è stata avvistata insieme alla settimana della moda milanese, in atteggiamento molto amichevole. Nel frattempo anche la splendida Kim Kardashian ha presenziato alla Milano Fashion Week per prepararsi ad una collaborazione con Dolce e Gabbana. Il resto è top secret.

Fidanzamento. Johnny Depp si è fidanzato con la sua avvocatessa Joelle Rich. L’attore di film cult come Edward mani di forbice e Pirati dei Caraibi ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Johnny e la sua avvocata si frequentano da alcuni mesi.

Censured. Elisabetta Canalis e la foto censurata sui social. Ad essere incriminato è stato un topless ritenuto un po’ troppo osè ed i suoi numerosi fans sono rimasti meravigliati. Rihanna in forma splendida dopo il parto e i suoi outfit. A quattro mesi dalla nascita del figlioletto, è già impegnata nell’half time show del Super Bowl, che verrà programmato il prossimo febbraio 2023. Mentre il suo legame con Asap Rocky va alla grande e la nota cantante e influencer sta sfoggiando un caleidoscopio di outfit, che vanno dal casual comodissimo con jeans e maxi giacche, a quello più alternativo con pantaloni fluo e t-shirt larghissime.

A dieta ma per salute. Cecilia Rodriguez, dopo avere festeggiato i 5 anni di fidanzamento con Ignazio Moser, ha deciso di mettersi a dieta. Ma non per dimagrire, come ha rassicurato i numerosi fans, ma per motivi di salute. Intanto Antonino Spinalbese il padre della nipotina Luna Marì, ex di Belen, sta partecipando al Grande Fratello Vip.