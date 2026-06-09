In occasione del 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri, l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha voluto rendere omaggio ai militari che prestano servizio presso la rappresentanza diplomatica italiana nella Repubblica Dominicana.

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, l’Ambasciata ha espresso gratitudine nei confronti dei Carabinieri Alessio e Pasquale, protagonisti di un prezioso lavoro quotidiano al servizio dell’Italia e della comunità italiana presente nel Paese caraibico.

“Un ringraziamento speciale ai Carabinieri Alessio e Pasquale per il loro prezioso contributo presso l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo”, si legge nel post diffuso dalla sede diplomatica, accompagnato da una fotografia dei due militari in uniforme.

L’anniversario dell’Arma rappresenta ogni anno un momento significativo per ricordare il ruolo svolto dai Carabinieri, sia sul territorio nazionale sia all’estero, dove operano in numerose ambasciate e consolati italiani garantendo sicurezza, supporto istituzionale e rappresentanza dei valori dello Stato.

La presenza dei Carabinieri nelle sedi diplomatiche costituisce infatti un elemento fondamentale per il funzionamento delle missioni italiane nel mondo. Oltre ai compiti legati alla sicurezza, i militari dell’Arma contribuiscono a rafforzare il prestigio delle istituzioni italiane e a mantenere un costante rapporto di fiducia con le comunità di connazionali residenti all’estero.

Il messaggio dell’Ambasciata di Santo Domingo si inserisce nelle celebrazioni dedicate all’Arma dei Carabinieri, una delle istituzioni più amate e riconosciute dagli italiani, simbolo di dedizione, professionalità e servizio al Paese da oltre due secoli.

Un riconoscimento che assume un significato particolare per chi opera lontano dall’Italia, rappresentando quotidianamente il nostro Paese in contesti internazionali e contribuendo a rafforzare il legame tra le istituzioni italiane e le comunità all’estero.