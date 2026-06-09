Prosegue la missione istituzionale negli Stati Uniti di Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), che a Chicago ha partecipato come ospite d’onore a un importante gala che ha visto la presenza di oltre mille esponenti della comunità italo-americana.

L’evento, dedicato alla promozione delle radici italiane e al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, ha avuto tra i protagonisti la Regione Puglia, presente con imprenditori, operatori economici e produttori impegnati nella valorizzazione delle eccellenze del territorio e del Made in Italy.

Momento particolarmente significativo della serata è stata la firma degli atti ufficiali di gemellaggio tra la città di Mola di Bari e la città americana di Roselle, alla presenza dei rispettivi sindaci. Un’iniziativa che rafforza ulteriormente i legami culturali, sociali ed economici tra le due comunità e testimonia il ruolo fondamentale svolto dagli italiani all’estero nella costruzione di relazioni durature tra i territori.

Nel suo intervento, Odoguardi ha ribadito il valore strategico delle comunità italiane negli Stati Uniti.

“Chicago rappresenta una delle realtà più dinamiche e vitali della presenza italiana nel mondo. Qui vive una comunità orgogliosa delle proprie origini, capace di custodire la cultura italiana e al tempo stesso di contribuire allo sviluppo economico e sociale degli Stati Uniti. Gli italo-americani sono un ponte prezioso tra le nostre due nazioni e meritano attenzione, sostegno e riconoscimento”, ha dichiarato il vicepresidente del MAIE.

Nel corso della manifestazione, Odoguardi ha inoltre conferito la Croce di Ambasciatore delle Eccellenze Italiane a due figure di riferimento della comunità italo-americana di Chicago: Ron Onesti, presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans (JCCIA), e Vito D’Ambrosio, da anni impegnato nella promozione della cultura italiana e nel sostegno ai connazionali residenti nell’area metropolitana della città.

“Con questo riconoscimento abbiamo voluto rendere omaggio a due persone che, con passione, competenza e spirito di servizio, hanno dedicato una parte importante della loro vita alla valorizzazione dell’italianità e al supporto della nostra comunità. Sono esempi concreti di quel patrimonio umano che rende grande l’Italia nel mondo“, ha aggiunto Odoguardi.

La missione negli Stati Uniti proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri istituzionali e momenti di confronto con associazioni, imprenditori e rappresentanti delle collettività italiane, nell’ambito dell’impegno costante del MAIE a favore dei connazionali residenti all’estero.

“Il nostro obiettivo è rafforzare il dialogo con le comunità italiane nel mondo, ascoltarne le esigenze e promuovere iniziative che favoriscano la diffusione della cultura italiana, il sostegno alle imprese e la valorizzazione del Made in Italy. Gli italiani all’estero sono una risorsa straordinaria per il nostro Paese e continueremo a lavorare affinché la loro voce sia sempre più forte e rappresentata nelle istituzioni”, ha concluso Odoguardi.