L’Italia sarà rappresentata dalla voce più celebre della sua tradizione musicale nel conto alla rovescia verso i Mondiali di calcio 2026. Sarà infatti Andrea Bocelli ad aprire il FIFA Countdown Concert, il grande evento internazionale che il 10 giugno accenderà ufficialmente l’attesa per la prossima Coppa del Mondo.

Il Maestro italiano sarà protagonista all’Auditorio Nacional di Città del Messico, dove darà il via alla manifestazione interpretando “Nelle Tue Mani”, il celebre brano tratto dalla colonna sonora del film Il Gladiatore e contenuto nell’album Cinema.

L’evento rappresenta una delle iniziative più ambiziose mai organizzate dalla FIFA in vista di un Mondiale.

Per la prima volta, tre città simbolo della manifestazione – Città del Messico, Toronto e Los Angeles – saranno collegate in diretta streaming globale attraverso uno spettacolo che unirà musica, cultura e sport sotto lo slogan “Three Cities. One Concert. One World United Through Football and Music”.

Accanto a Bocelli saliranno sul palco numerosi artisti internazionali. A Città del Messico si esibiranno anche il gruppo Los Ángeles Azules, la cantante Belinda ed Elena Rose. A Toronto saranno protagonisti, tra gli altri, Bryan Adams e Wyclef Jean, mentre a Los Angeles si esibiranno artisti come Ava Max e Davido.

Per Bocelli si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale in un anno particolarmente importante. Il tenore toscano continua infatti a essere uno dei principali ambasciatori della cultura italiana nel mondo, presenza costante nei più prestigiosi eventi globali. Negli ultimi mesi ha preso parte a importanti appuntamenti legati ai Mondiali FIFA 2026 e alle imminenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Particolarmente significativo anche il rapporto che lega l’artista al pubblico messicano. Solo poche settimane fa, Andrea Bocelli si è esibito nello storico Zócalo di Città del Messico davanti a oltre 300mila spettatori, confermando una popolarità straordinaria nel Paese latinoamericano.

Il FIFA Countdown Concert si inserisce inoltre in una stagione ricca di appuntamenti per il Maestro. Il 27 giugno sarà protagonista di un atteso concerto nella suggestiva Piazza San Marco a Venezia, per poi tornare nella sua Toscana al Teatro del Silenzio il 23 e il 25 luglio. Da settembre prenderà invece il via il tour internazionale dedicato ai trent’anni di “Romanza”, l’album che lo ha consacrato come una delle voci più amate del panorama musicale mondiale.

L’apertura del FIFA Countdown Concert affidata ad Andrea Bocelli rappresenta non solo un riconoscimento al suo straordinario percorso artistico, ma anche un’importante vetrina per la cultura italiana in uno degli eventi mediatici più seguiti del pianeta. Ancora una volta, la musica italiana si prepara a parlare al mondo attraverso una delle sue eccellenze più riconosciute.