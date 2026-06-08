Enrico Caruso protagonista a New York: all’IIC una mostra fotografica e sonora dedicata al grande tenore italiano

La figura di Enrico Caruso torna a vivere nel cuore di Manhattan grazie a una prestigiosa iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, che rende omaggio al leggendario tenore napoletano con la mostra fotografica e sonora “Enrico Caruso: da Napoli a New York”.

L’esposizione celebra uno degli artisti italiani più amati e influenti di tutti i tempi, la cui straordinaria voce ha contribuito a diffondere l’opera italiana nel mondo e, in particolare, negli Stati Uniti, dove Caruso divenne una vera e propria icona culturale.

Presentata per la prima volta nel 2022 presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la mostra propone al pubblico americano un ricco percorso attraverso fotografie rare, documenti storici e registrazioni originali provenienti dalle collezioni dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.

Considerato il primo grande divo globale dell’opera lirica, Enrico Caruso fu anche uno dei pionieri dell’industria discografica moderna. Grazie alle prime incisioni su grammofono, la sua voce raggiunse milioni di persone in ogni parte del mondo, contribuendo a rivoluzionare il modo di fruire la musica e aprendo la strada alla diffusione internazionale della cultura italiana.

La sua storia rappresenta ancora oggi un simbolo dell’eccellenza italiana all’estero. Nato a Napoli e consacrato sui più importanti palcoscenici internazionali, Caruso incarnò il talento, il sacrificio e la capacità degli italiani di lasciare un segno profondo nelle società che li hanno accolti. Negli Stati Uniti il tenore trovò un pubblico straordinariamente affezionato, diventando uno dei protagonisti della vita culturale americana tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2026 e rappresenta la quarta di cinque iniziative musicali promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di New York nell’ambito della collaborazione con il festival United in Sound: America at 250, progetto che accompagna le celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti.

Attraverso immagini, suoni e testimonianze d’epoca, l’esposizione offre ai visitatori un’occasione unica per riscoprire la vicenda artistica e umana di Enrico Caruso, figura che continua a rappresentare uno dei più autorevoli ambasciatori della cultura italiana nel mondo e un ponte ideale tra l’Italia e la grande comunità degli italiani d’America.