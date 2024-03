Outfit rouge very osé. Katy Perry a 39 anni non vuole smettere di stupire. La popstar ha calcato le passerelle con un outfit che non è passato inosservato. Bustier e maxi gonna a sirena color rosso fiamma, aperta strategicamente su lato b, da cui sbuca malizioso un micro perizoma a vista.

Il look è stato sfoggiato a Los Angeles, al Billboard Women in Music.

Sotto la pelliccia niente. Kim Kardashian sotto la pelliccia animalier non indossa nulla. L’influencer, alla Fashion Week di Parigi ha stupito il pubblico presentandosi con un look così audace abbinato ad un paio di costosissimi occhiali della cifra di circa 2500 euro.

Primo topless della stagione. Ad aggiudicarsi il palmarès è Elisabetta Canalis. A Miami Ely e il fidanzato Georgian Cimpeanu si allenano in spiaggia, dopodichè la 45enne ex velina di Striscia la Notizia mostra un topless da urlo.

Flirt oppure amicizia? Gli amori di Belen Rodriguez continuano a tenere banco fra i fans. Belenita è stata avvistata in compagnia di Bruno Cerella. Mentre il pubblico del gossip si domanda se Belu faccia sul serio con lo sportivo, entrambi per il momento non si sbilanciano sulla natura del loro rapporto.

Coppie a gonfie vele. Elodie e Andrea Iannone sono stati fotografati a Milano. La coppia sta per festeggiare i due anni d’amore, entrambi appaiono affiatatissimi e al dito di lei brilla un bellissimo anello di diamanti.

Red room per Miley Cyrus. L’attrice e cantante è diventata testimonial di Dolce & Gabbana per gli occhiali. Lo shooting, veramente di atmosfera, è una red room che ospita Miley mentre indossa strepitosi e stilosi occhiali rossi ed è in compagnia del modello Matthews Nozska.

Buen retiro di Melissa Satta alle terme. L’ex velina 38enne di Striscia la notizia, archiviata la love story con Matteo Berrettini, campione di tennis, è tornata single. Attualmente l’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha pensato di trascorrere qualche giorno di vacanza, rilassandosi alle terme con le amiche.