C’eravamo tanto amati I. Al capolinea l’amore fra Francesca Neri e Claudio Amendola. Dopo 25 anni la star di L’età di Lulù e il noto attore si sono separati, dopo tanti anni d’amore e un figlio, Rocco, di 23 anni. Entrambi si erano conosciuti sul set del film Le mani forti nel 1998.

C’eravamo tanto amati II. E’ finito l’amore fra Melissa Satta e Matteo Berrettini. E’ stato il tennista a comunicare la notizia. Per l’ex velina di Striscia la Notizia, ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng, è arrivato il momento di voltare pagina.

Crisi nell’aria. Rumors su aria di crisi fra Chiara Ferragni e Fedez. I fans hanno notato alcuni indizi social: scatti di viaggi separati, mano sinistra di lei senza fede nuziale al dito ed altri piccoli segni…

Top evergreen. Il ritorno di Claudia Schiffer nella campagna pubblicitaria di Versace. La leggendaria top anni 90 solleva la gonna e fa ancora sognare a 53 anni. La biondissima modella, bellezza algida ed elegantissima, dall’indiscutibile carisma, è stata scelta dal brand come testimonial per la campagna Primavera-Estate 2024.

Voltiamo pagina. Belen Rodriguez si tuffa nel mare di Genova. Su instagram la foto della showgirl in bikini immersa nelle acque come una dea, accompagnata da un commento che lascia intendere di voler chiudere con il passato. I numerosi fans lo hanno interpretato come una conferma della fine della storia con Elio Lorenzoni. La coppia però al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Mamma tris. Marica Pellegrinelli aspetta il terzo bebè. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, fidanzata con William Djoko da oltre 2 anni, è incinta. La modella 35enne è già mamma di Raffaela Maria e di Gabrio Tullio.

Amore e sport per due artisti sulla cresta dell’onda. Damiano David, leader della famosa band dei Maneskin e Dove Cameron sono stati avvistati a Los Angeles. Damiano e Dove si sono incontrati per assistere al match fra i Lakers e i Detroit Pistons.