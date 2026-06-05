Meteo weekend: sole, temperature in aumento e qualche temporale al Nord

Il primo weekend di giugno sarà caratterizzato dal ritorno dell’alta pressione sull’Italia, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in graduale aumento. Tuttavia, il tempo non sarà completamente stabile ovunque: alcune aree del Nord e le zone montuose continueranno a fare i conti con rovesci e temporali pomeridiani.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, una vasta circolazione depressionaria proveniente dall’Atlantico continua a interessare parte dell’Europa, portando condizioni di instabilità soprattutto sul settore settentrionale del continente.

Sull’Italia, però, l’anticiclone delle Azzorre è pronto a estendersi sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un generale miglioramento del tempo.

Venerdì tra piogge al Nord-Est e schiarite altrove

Nella giornata di venerdì 5 giugno sono attesi piogge e temporali soprattutto sul Nord-Est e nelle aree interne del Centro Italia, con fenomeni che potranno raggiungere localmente anche le coste adriatiche.

Al Nord-Ovest il tempo tenderà invece a migliorare già nel corso della giornata, mentre al Sud e sulle Isole prevarranno condizioni di stabilità con ampie schiarite e temperature in aumento.

Sabato più stabile, ma attenzione ai temporali in montagna

Sabato 6 giugno l’alta pressione garantirà condizioni generalmente favorevoli su gran parte della Penisola.

Al Nord saranno possibili rovesci e temporali pomeridiani lungo l’arco alpino e sulle zone appenniniche, mentre pianure e coste godranno di un tempo più stabile. Situazione simile al Centro, dove eventuali fenomeni interesseranno soprattutto le aree interne appenniniche.

Al Sud e sulle Isole il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con qualche locale episodio di instabilità nelle zone interne di Campania, Basilicata, Calabria e Molise.

Domenica estiva da Nord a Sud

La giornata di domenica 7 giugno sarà la più stabile del weekend. Il sole dominerà quasi ovunque e le precipitazioni saranno limitate ai rilievi alpini, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve temporale di calore.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà asciutto e prevalentemente soleggiato, regalando condizioni ideali per le attività all’aperto, le gite e le prime giornate di mare.

Temperature in aumento

Le temperature sono previste in graduale rialzo durante tutto il fine settimana, con valori generalmente superiori alla media stagionale di 2-4 gradi, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Si tratterà comunque di un caldo moderato e senza particolari eccessi, grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, tradizionalmente meno afoso rispetto alle ondate di calore africane.

La prossima settimana possibile nuovo peggioramento al Nord

Gli esperti segnalano che la stabilità potrebbe avere vita breve. A partire dai primi giorni della prossima settimana, nuove correnti instabili potrebbero tornare a interessare le regioni settentrionali, con il rischio di temporali anche intensi e locali nubifragi.

Resta invece più incerta l’evoluzione successiva: alcuni modelli previsionali ipotizzano infatti l’arrivo di una massa d’aria più calda di origine africana, che potrebbe portare un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola.

Per il momento, gli italiani possono godersi un weekend dal sapore quasi estivo, con tanto sole, temperature piacevoli e solo qualche temporale localizzato sulle montagne del Nord.