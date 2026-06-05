Italiani all’estero, Borghese (MAIE): “L’Italia deve essere più vicina ai suoi cittadini nel mondo”

ROMA – Celebrare la Repubblica Italiana, ma anche riflettere sulle sfide ancora aperte per milioni di connazionali residenti fuori dai confini nazionali. È il messaggio lanciato dal senatore del MAIE, Mario Borghese, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana svoltesi in Sud America.

Un anniversario importante che, secondo l’esponente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, rappresenta non soltanto un momento di festa per ricordare i valori della democrazia, della libertà e dello sviluppo che hanno caratterizzato la storia repubblicana italiana, ma anche un’occasione per guardare al futuro e alle esigenze delle comunità italiane nel mondo.

“Abbiamo partecipato in Sud America alle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, una ricorrenza storica che ci invita a celebrare i valori della democrazia, della libertà e dello sviluppo di una Nazione che ha lasciato un’impronta profonda nel mondo”, ha dichiarato Borghese.

Sen. Mario Borghese con il presidente del MAIE Ricardo Merlo

Il senatore eletto nella Circoscrizione Estero sottolinea però come restino ancora numerose questioni da affrontare per rendere l’Italia più moderna, efficiente e vicina ai propri cittadini, in particolare a quelli che vivono all’estero.

Secondo Borghese, è necessario proseguire nel percorso di semplificazione amministrativa, eliminando ostacoli burocratici spesso considerati ingiustificati e migliorando l’accesso ai servizi consolari e amministrativi.

Tra i provvedimenti positivi adottati negli ultimi mesi, il parlamentare del MAIE cita l’introduzione della Carta d’Identità Elettronica e l’eliminazione del contributo di 250 euro per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli minorenni.

“Si tratta di passi nella giusta direzione – evidenzia Borghese – perché consentono di garantire diritti e facilitare l’accesso alla cittadinanza italiana per migliaia di famiglie nel mondo”.

Per il Movimento Associativo Italiani all’Estero, il rapporto tra lo Stato e le collettività italiane oltreconfine deve diventare sempre più diretto ed efficiente, attraverso servizi moderni e procedure semplificate.

“Come membri del MAIE continueremo a promuovere soluzioni concrete affinché gli italiani all’estero possano contare su più diritti, servizi migliori e un rapporto sempre più diretto e vicino con le istituzioni italiane”, afferma il senatore.

Le parole di Borghese arrivano in un momento particolarmente significativo per la presenza italiana nel mondo. Oggi milioni di cittadini italiani e discendenti di italiani rappresentano una risorsa strategica per il Paese, contribuendo alla diffusione della cultura italiana, del Made in Italy e dei rapporti economici e istituzionali tra l’Italia e le nazioni che li ospitano.

L’80° anniversario della Repubblica diventa così non solo una celebrazione della storia nazionale, ma anche un richiamo alla necessità di rafforzare il legame tra l’Italia e le sue comunità all’estero, affinché nessun cittadino si senta distante dalle istituzioni della propria patria.

“Buon 80° anniversario della Repubblica Italiana”, conclude Borghese, rinnovando l’impegno del MAIE a favore degli italiani nel mondo.