I fans di Fedez e Chiara Ferragni agitano i rumors sulla coppia con mille illazioni. L’influencer e il rapper si separeranno? Si sono già separati? Resteranno uniti nonostante la bufera? E intanto si analizzano le foto postate sui social, come quella in cui Fedez ha rimesso la fede nuziale al dito, mentre Chiara no.

Belen Rodriguez mamma premurosa. Belenita è stata fotografata mentre compie acrobazie sulle giostre, lanciandosi su di un tappeto elastico tutta imbracata e vestita con una sportivissima tuta di colore grigio-celeste. Bellissima e sportiva, si conferma l’idolo dei millennials. Un altro giorno invece suscita le rimostranze dei fans perché è stata immortalata mentre fuma una sigaretta in un locale al chiuso e in compagnia di alcuni amici.

Love a New York. La bellissima modella Gigi Hadid e l’attore Bradley Cooper si frequentano, si vedono spesso a passeggiare nella grande mela e appaiono molto affiatati. Una coppia veramente scintillante.

Grande intesa fra Federica Panicucci e Marco Bacini. La biondissima conduttrice televisiva si è concessa una vacanza con il noto imprenditore milanese a Dubai. Una meta da sogno con paesaggi meravigliosi…

Il ritorno del nude look. La foto di Olivia Wilde, nota al grande pubblico per aver fatto parte del cast del telefilm per teen agers The O.C., impazza sul web ed è diventata quasi virale. Lo scatto mostra Olivia a Parigi, nel parterre di una sfilata, in compagnia di Monica Bellucci e di Carla Bruni, mentre indossa uno strepitoso nude look che esalta il suo decolté.

Principe azzurro e matrimoni da favola. Sembra proprio che Angelica Krystle Donati, la figlia di Milly Carlucci sposerà un principe, Fabio Borghese. La notizia è rimbalzata su alcuni tabloid e si parla di nozze imminenti. Angelica è una imprenditrice e manager. Fabio è stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo e dal loro matrimonio sono nati tre figli, Alessandro, Sofia e India.