“Grande vittoria per gli italiani all’estero: dal 1° giugno 2026 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono finalmente richiedere la Carta d’Identità Elettronica anche presso qualsiasi Comune italiano, e non più soltanto tramite il Consolato competente”.

Lo afferma l’On. Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa e Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera dei Deputati.

“È un risultato concreto del lavoro che ho portato avanti in Parlamento e del positivo confronto con il Governo per dare una risposta pratica a una richiesta molto sentita dai nostri connazionali iscritti AIRE. La Circolare DAIT n. 54/2026 del Ministero dell’Interno, pubblicata il 29 maggio 2026, conferma che gli adeguamenti tecnologici sono stati completati e che la nuova funzionalità è operativa dal 1° giugno”.

“Per gli italiani all’estero questo significa una cosa molto semplice: chi è iscritto AIRE può rivolgersi al proprio Comune AIRE oppure a un altro Comune italiano. La prenotazione può avvenire tramite Agenda CIE o secondo le modalità previste dal singolo Comune.

La carta potrà poi essere consegnata in Italia, presso l’indirizzo indicato o presso il Comune, oppure all’estero, presso l’indirizzo di residenza AIRE o, in alcuni casi, presso il Consolato competente.

Invito tutti i connazionali interessati a verificare subito la propria situazione, soprattutto in vista della cessazione della validità delle carte d’identità cartacee. Gli avvisi pubblicati anche da numerose sedi consolari confermano l’importanza di questa novità e aiutano i cittadini a orientarsi tra i due canali disponibili: Consolato o Comune italiano” conclude Billi.