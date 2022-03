ITALIA-USA | Missione a Washington del segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi

L’ambasciatore Sequi avrà anche un colloquio al Pentagono con il sottosegretario alla Difesa, Colin H. Kahl, "per un confronto sul conflitto in Ucraina e la lotta al terrorismo"

Il segretario generale della Farnesina, l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi, è a Washington dove incontrerà, al dipartimento di Stato, la vice segretaria di Stato Wendy Sherman per discutere i principali dossier internazionali, dall’Ucraina alla Libia. Lo riferisce la Farnesina, aggiungendo che l’ambasciatore Sequi avrà anche un colloquio al Pentagono con il sottosegretario alla Difesa, Colin H. Kahl, “per un confronto sul conflitto in Ucraina e la lotta al terrorismo, che vede Italia e Stati Uniti impegnati in prima linea, anche nell’ambito della Coalizione Anti-Daesh”.

Nel corso della missione negli Usa il segretario generale della Farnesina incontrerà inoltre un selezionato gruppo di analisti dei maggiori think tanks per un confronto sulla crisi russo-ucraina, sulle prospettive delle relazioni transatlantiche e sui rapporti con la Cina.