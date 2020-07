IMPRESE | Sottosegretario Di Stefano: “Farnesina agisce a tutela delle imprese italiane anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale”

Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri, intervenendo al webinar “La gestione della proprieta’ intellettuale nei processi di internazionalizzazione”, all’interno del ciclo di incontri virtuali “Formazione in diretta”, organizzato dall’Agenzia Ice per le aziende italiane, ha evidenziato che la Farnesina, tramite la sua rete diplomatico-consolare e gli uffici Ice, agisce a tutela delle imprese italiane anche nel complesso campo della protezione della proprieta’ intellettuale, da ultimo tramite gli strumenti messi a disposizione dal Patto per l’Export”, firmato lo scorso 8 giugno dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Infatti – ha proseguito il sottosegretario – “le imprese che fanno un uso intensivo di diritti di proprieta’ intellettuale generano quasi la meta’ del Pil italiano e garantiscono quasi un terzo dei posti di lavoro. Per un Paese a cosi’ forte vocazione all’esportazione, come l’Italia, e’ molto importante che le imprese riducano il rischio di perdere quote di mercato estero a causa di contraffazione, Italian sounding e furto di proprieta’ intellettuale, nella forma di marchi, diritti d’autore, disegni e modelli industriali, brevetti o indicazioni geografiche”.

“Ho il piacere di annunciarvi che inseriremo nuove figure professionali nelle nostre rappresentanze all’estero che piu’ si occupano di regolamentazione e tutela della proprieta’ intellettuale a livello internazionale e multilaterale, cioe’ a Ginevra e a Bruxelles, sedi rispettivamente dell’Organizzazione mondiale della proprieta’ intellettuale e dell’Organizzazione mondiale del commercio, e delle Istituzioni europee”, ha concluso il sottosegretario.