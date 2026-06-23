Il riconoscimento dei titoli di studio rappresenta uno dei passaggi più importanti per gli italiani che decidono di trasferirsi in Germania per motivi di lavoro o di crescita professionale. Per aiutare i connazionali a orientarsi tra procedure amministrative, requisiti e opportunità, il Comites di Berlino organizza un incontro informativo gratuito dedicato proprio a questo tema.

L’appuntamento è in programma giovedì 9 luglio, dalle 18:00 alle 19:30, a Berlino, e vedrà la partecipazione di Laura Sajeva, consulente specializzata nel riconoscimento dei titoli di studio italiani in Germania.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comites Berlino e La Red – Vernetzung und Integration e si rivolge in particolare agli italiani residenti in Germania che desiderano comprendere meglio come valorizzare il proprio percorso formativo nel mercato del lavoro tedesco.

Durante l’incontro saranno affrontate alcune delle questioni più frequenti che interessano studenti, laureati e professionisti italiani: quando è necessario richiedere il riconoscimento di un titolo di studio, quali sono le professioni regolamentate in Germania, quali enti sono competenti per le procedure di equipollenza e quali costi occorre sostenere.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle possibilità di finanziamento disponibili per coprire le spese legate al riconoscimento professionale, un aspetto spesso poco conosciuto ma fondamentale per molti lavoratori stranieri.

Dopo una breve introduzione generale, ampio spazio verrà riservato alle domande dei partecipanti, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche e chiarimenti personalizzati sui singoli casi.

L’incontro si svolgerà in presenza e interamente in lingua italiana presso la sede di Kottbusser Damm 79, nel quartiere di Kreuzberg, uno dei più multiculturali della capitale tedesca.

Per garantire un confronto diretto e un’assistenza più efficace, il numero dei partecipanti sarà limitato a un massimo di 15 persone. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione preventiva tramite posta elettronica.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “La Red Anerkennungsberatung Plus II (LaRA Plus II)”, promosso da La Red e.V. e finanziato attraverso il programma tedesco “Integration durch Qualifizierung (IQ)”, sostenuto dal Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali e dall’Unione Europea tramite il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE Plus).

Per la comunità italiana in Germania, il tema del riconoscimento dei titoli di studio continua a essere di grande attualità. Sempre più giovani laureati, tecnici specializzati e professionisti scelgono infatti la Germania per costruire il proprio percorso lavorativo, trovandosi spesso a dover affrontare procedure amministrative complesse prima di poter esercitare la propria professione.

In questo contesto, incontri informativi come quello promosso dal Comites Berlino rappresentano uno strumento prezioso per favorire l’integrazione professionale degli italiani all’estero e valorizzare competenze e qualifiche acquisite nel sistema formativo italiano.