Rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Italia e Messico e consolidare le relazioni economiche tra i due Paesi. È questo uno dei principali obiettivi emersi dal colloquio telefonico tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il nuovo Ministro degli Esteri messicano, Juan Ramón Velasco Alvarez, recentemente insediatosi alla guida della diplomazia di Città del Messico.

Nel corso della conversazione, definita cordiale, i due ministri hanno confermato la volontà comune di dare nuovo impulso ai rapporti bilaterali, anche alla luce degli eccellenti risultati già raggiunti negli ultimi anni.

L’Italia considera il Messico uno dei Paesi prioritari all’interno del Piano d’Azione per l’export nei mercati extra-UE ad alto potenziale. Un mercato in forte espansione, che ha visto un interscambio commerciale arrivare a 7,5 miliardi di euro e la presenza di oltre 2.300 imprese italiane attive sul territorio messicano.

Un dato che conferma la crescente interconnessione economica tra i due sistemi produttivi e il ruolo strategico del Messico come hub per l’America Latina.

Durante il colloquio è stata ribadita anche l’importanza del rafforzamento delle relazioni tra Unione europea e Messico, soprattutto alla luce della recente firma dell’Accordo Globale modernizzato UE-Messico, che apre nuove prospettive di crescita e opportunità per le imprese italiane ed europee.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla dimensione culturale e alla promozione del sistema Italia all’estero. Tajani ha infatti sottolineato il valore della partecipazione italiana alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, dove l’Italia sarà quest’anno Ospite d’Onore, confermando così il ruolo centrale della diplomazia culturale nella strategia della Farnesina.

Nel corso del confronto non sono mancati riferimenti anche ai temi della sicurezza e della cooperazione internazionale. I due ministri hanno infatti discusso di settori strategici come la difesa, il contrasto alla criminalità organizzata e la collaborazione in ambito giuridico, evidenziando la volontà di rafforzare gli strumenti comuni di dialogo e cooperazione.

Il colloquio si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un contatto costante e a organizzare un incontro in presenza alla prima occasione utile, a conferma della volontà condivisa di consolidare ulteriormente le relazioni tra Roma e Città del Messico.

Un dialogo che si inserisce in un quadro più ampio di diplomazia economica e culturale, volto a rafforzare la presenza dell’Italia nei mercati internazionali e a consolidare le alleanze strategiche in America Latina.