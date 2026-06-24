Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al X Forum PMI Italia-America Latina, uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla cooperazione economica e imprenditoriale tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina.

L’evento si svolgerà a Buenos Aires, in Argentina, dal 6 all’8 settembre 2026 e rappresenterà una significativa occasione di incontro tra piccole e medie imprese, istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici interessati a sviluppare nuove partnership commerciali e tecnologiche tra le due sponde dell’Atlantico.

L’iniziativa è promossa da ADIMRA, l’Associazione degli Industriali Metallurgici della Repubblica Argentina, e dall’IILA, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, con il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (DGCS-MAECI) e il supporto di importanti partner istituzionali, tra cui l’Unione Industriale Argentina (UIA), la Cancelleria argentina, PromArgentina e la Camera di Commercio Italiana in Argentina.

Giunto alla sua decima edizione, il Forum si è consolidato negli anni come una piattaforma privilegiata per favorire il dialogo economico tra Italia e America Latina, promuovendo investimenti, scambi commerciali, trasferimento tecnologico e collaborazioni industriali.

Il programma prevede tre intense giornate di lavoro durante le quali si alterneranno sessioni plenarie, workshop tematici, incontri B2B tra imprese e rappresentanti istituzionali, oltre a visite tecniche e approfondimenti dedicati ai principali comparti produttivi.

Tra i settori strategici al centro dell’edizione 2026 figurano la metalmeccanica, l’energia e le attrezzature industriali, la digitalizzazione dei processi produttivi, l’automazione industriale e l’intelligenza artificiale applicata all’impresa.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’agroindustria e alle tecnologie alimentari, comparti nei quali la collaborazione tra Italia e America Latina continua a offrire importanti opportunità di crescita e innovazione.

Spazio inoltre al settore tessile e dell’abbigliamento, con focus specifici su design, sostenibilità e innovazione, temi sempre più centrali per la competitività internazionale delle imprese.

L’obiettivo del Forum è creare un ambiente favorevole allo sviluppo di relazioni economiche durature, facilitando il contatto diretto tra aziende italiane e latinoamericane e promuovendo progetti comuni in settori ad alto potenziale.

Le candidature per partecipare all’evento potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 7 luglio 2026. Le domande saranno successivamente valutate dal Comitato Organizzatore, che selezionerà i partecipanti in base ai criteri previsti dal bando.

Per le imprese italiane interessate ai mercati latinoamericani, il Forum rappresenta una concreta opportunità per ampliare il proprio network internazionale, conoscere nuove realtà imprenditoriali e individuare occasioni di collaborazione e sviluppo in una delle aree economiche più dinamiche del continente americano.

L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo strategico dell’IILA nel rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali e istituzionali tra l’Italia e l’America Latina, valorizzando il contributo delle piccole e medie imprese come motore di crescita, innovazione e internazionalizzazione.