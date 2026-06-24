Continua senza sosta l’attività del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) nelle Americhe, con una presenza sempre più capillare accanto alle comunità italiane residenti all’estero e un costante impegno volto a rafforzare il dialogo con i connazionali, le associazioni e le istituzioni dei Paesi ospitanti.

Mentre il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, è impegnato nell’organizzazione di un nuovo importante incontro con la comunità italiana residente in Argentina, e mentre la coordinatrice nazionale del MAIE in terra brasiliana, Luciana Laspro, prosegue il prezioso lavoro di assistenza e supporto ai connazionali in Brasile, il vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi continua la sua intensa attività tra Nord e Centro America, territori nei quali il Movimento registra una crescita costante in termini di consenso, partecipazione e presenza organizzativa.

Dopo la recente missione negli Stati Uniti, caratterizzata da numerosi incontri con rappresentanti delle comunità italiane, associazioni, imprenditori e operatori economici, Odoguardi è già al lavoro per una nuova trasferta istituzionale in Canada. L’obiettivo è quello di visitare progressivamente tutte le circoscrizioni consolari del Paese nordamericano, consolidando il rapporto con i connazionali e raccogliendo direttamente le esigenze e le istanze delle comunità italiane presenti sul territorio.

“L’ascolto diretto dei nostri connazionali rappresenta da sempre il valore aggiunto del MAIE”, dichiara Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero e Consigliere personale del Sottosegretario agli Affari Esteri Dell’Utri per i rapporti economici e di raccordo con comunità, associazioni e istituzioni dell’area Nord e Centro America e Caraibi.

CANADA | Vincenzo Odoguardi (MAIE) sostiene le Borse di Studio CIBPA 2025 a Toronto





“La crescita che stiamo registrando in tutto il continente americano è il risultato di un lavoro quotidiano fatto di presenza, dialogo e concretezza. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per gli italiani all’estero, offrendo ascolto, rappresentanza e sostegno nelle sfide che affrontano ogni giorno”.

Nei prossimi mesi il MAIE promuoverà nuove iniziative dedicate al rafforzamento dei rapporti tra l’Italia e le comunità italiane residenti nelle Americhe, con particolare attenzione alle opportunità economiche, culturali e sociali che possono favorire una sempre maggiore integrazione e valorizzazione del patrimonio rappresentato dai nostri connazionali nel mondo.

“Desidero ringraziare tutte le persone che si stanno avvicinando al MAIE, i dirigenti territoriali, i coordinatori, i volontari e i tanti connazionali che ogni giorno ci manifestano fiducia e sostegno“, conclude Odoguardi. “Il loro entusiasmo e la loro partecipazione sono la dimostrazione che esiste una forte domanda di rappresentanza autentica e vicina ai bisogni reali delle nostre comunità. Continueremo a lavorare con determinazione, portando avanti un progetto che mette al centro gli italiani all’estero e il loro straordinario contributo alla crescita e al prestigio dell’Italia nel mondo”.