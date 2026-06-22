Cuba prova a cambiare rotta per evitare il tracollo economico. Dopo anni di crisi, inflazione, carenze di beni essenziali e una crescente emigrazione verso l’estero, il governo guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel ha approvato un pacchetto di 175 misure economiche che rappresenta una delle più importanti aperture al mercato degli ultimi decenni.

La riforma, approvata all’unanimità dall’Assemblea Nazionale, punta a rilanciare la produzione interna, attrarre investimenti e restituire ossigeno a un’economia che tra il 2020 e il 2025 ha registrato una contrazione del Prodotto interno lordo stimata intorno al 15%.

Per molti osservatori si tratta di una svolta storica. Non di un abbandono del modello socialista, come sottolinea il governo cubano, ma di una risposta pragmatica a una crisi che rischia di compromettere la stabilità economica e sociale dell’isola.

Negli ultimi anni Cuba ha dovuto fare i conti con una combinazione di fattori particolarmente pesante: errori nella pianificazione economica, le conseguenze dell’embargo statunitense, il mancato recupero del turismo dopo la pandemia e una crescente scarsità di valuta estera.

I risultati sono visibili nella vita quotidiana dei cittadini. Blackout elettrici frequenti, scaffali vuoti, difficoltà nel reperire carburante, medicinali e prodotti alimentari, oltre a un’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie. In questo contesto si è sviluppato un vasto mercato parallelo che coinvolge anche beni di prima necessità e farmaci.

Di fronte a questa situazione, il premier Manuel Marrero ha presentato un programma di riforme che interviene su diversi settori strategici.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il ruolo delle imprese statali. Molte di esse potranno essere trasformate in società commerciali azionarie, mentre il settore finanziario verrà gradualmente aperto a soggetti privati. È inoltre prevista la creazione di strumenti digitali per il mercato dei cambi, con l’obiettivo di migliorare la circolazione della valuta e aumentare la trasparenza delle transazioni.

Importanti novità arrivano anche per il mondo dell’imprenditoria. Cadono diversi limiti burocratici che fino a oggi frenavano la crescita delle attività private. Gli imprenditori potranno possedere più aziende contemporaneamente e superare il tetto dei cento dipendenti, favorendo così la nascita di realtà economiche di dimensioni maggiori.

Un altro pilastro della riforma riguarda gli investimenti e il settore immobiliare. L’edilizia privata potrà svolgere un ruolo più ampio nello sviluppo del patrimonio immobiliare e viene eliminato il monopolio statale sul commercio estero. Particolarmente rilevante è poi l’apertura agli investimenti diretti dei cittadini cubani residenti all’estero, una comunità che supera i tre milioni di persone e che rappresenta una potenziale fonte di capitali fondamentale per il futuro dell’isola.

Sul fronte amministrativo, il governo ha annunciato una significativa riduzione della burocrazia. I ministeri passeranno da 27 a 20, mentre maggiori competenze e risorse economiche saranno trasferite alle amministrazioni locali. Una scelta che punta a rendere più efficiente la macchina pubblica e a ridurre il centralismo che da sempre caratterizza il sistema cubano.

Le autorità dell’Avana respingono le accuse di chi interpreta queste aperture come una resa al capitalismo. Il governo ribadisce che lo Stato continuerà a mantenere il controllo dei settori considerati strategici, tra cui sanità, istruzione, grandi industrie e pianificazione economica generale.

L’obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio tra iniziativa privata e tutela sociale, stimolando la crescita economica senza rinunciare ai principi fondamentali del sistema cubano.

Un aspetto centrale della strategia riguarda anche il contrasto all’emigrazione. Da decenni migliaia di cubani lasciano l’isola in cerca di opportunità economiche migliori. Una dinamica che negli ultimi anni si è ulteriormente intensificata a causa della crisi. Il governo spera che le nuove opportunità imprenditoriali, l’arrivo di capitali esteri e il rilancio del turismo possano creare condizioni più favorevoli per trattenere soprattutto le giovani generazioni.

Non mancano però le incognite. Economisti e analisti avvertono che l’apertura al mercato potrebbe accentuare le disuguaglianze sociali e che la graduale riduzione dei sussidi pubblici rischia di colpire le fasce più vulnerabili della popolazione. Restano inoltre dubbi sulla capacità del sistema amministrativo cubano di attuare rapidamente le riforme, spesso rallentate in passato da resistenze interne e complessità burocratiche.

Sul piano internazionale, gli Stati Uniti osservano con attenzione l’evoluzione della situazione. L’amministrazione del presidente Donald Trump non ha finora modificato il regime sanzionatorio nei confronti dell’isola, mantenendo una linea prudente. Sebbene Washington guardi con interesse all’espansione del settore privato cubano, le tensioni politiche tra i due Paesi continuano a rappresentare un ostacolo a una possibile normalizzazione dei rapporti.

Per Cuba si apre dunque una fase cruciale. Le 175 misure varate dal governo rappresentano un tentativo ambizioso di modernizzare l’economia senza rinunciare all’identità politica del Paese. La sfida sarà trasformare le riforme in risultati concreti, migliorando le condizioni di vita della popolazione e restituendo prospettive a un’isola che da anni combatte contro una delle crisi più difficili della sua storia recente.