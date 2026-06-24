Il Canada si conferma un partner strategico per l’Italia e per il sistema produttivo lombardo.

In uno scenario internazionale caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche, tecnologiche e industriali, rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati più innovativi è diventata una priorità per garantire competitività e crescita.

A sostenerlo è Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, rientrato da una missione istituzionale in Canada che ha coinvolto istituzioni, imprese e rappresentanti del sistema economico italiano, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa, guidata dall’ambasciatore Alessandro Cattaneo, e dell’Agenzia ICE.

Il Canada tra innovazione e nuove opportunità

Secondo Biffi, l’internazionalizzazione non rappresenta più una semplice opportunità di sviluppo, ma una necessità per le imprese che intendono diversificare i mercati e ridurre i rischi legati alle tensioni economiche globali.

“Oggi la competitività si costruisce anche attraverso la capacità di presidiare i mercati più dinamici e innovativi del mondo”, ha spiegato il presidente di Assolombarda in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

Il Canada emerge come un interlocutore privilegiato grazie a un ecosistema industriale avanzato, caratterizzato da forti investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nelle tecnologie emergenti.

“Il Canada è uno dei più interessanti ecosistemi dell’innovazione a livello globale. Ha investito molto nella ricerca, nell’intelligenza artificiale e nel trasferimento tecnologico tra università e imprese”, ha sottolineato Biffi.

Intelligenza artificiale, la nuova rivoluzione industriale

Uno dei temi centrali della missione è stato il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel futuro dell’industria.

Per Assolombarda, l’IA rappresenta una trasformazione paragonabile a quella introdotta dall’elettricità nel secolo scorso.

“L’intelligenza artificiale sarà per questa generazione di imprese ciò che l’elettricità è stata per l’industria del Novecento: una tecnologia destinata a cambiare radicalmente processi, modelli organizzativi e competitività”, ha affermato Biffi.

La vera sfida, secondo il presidente di Assolombarda, consiste nella capacità di trasformare i dati in valore industriale, aumentando produttività, efficienza e capacità di innovazione.

“Chi saprà utilizzare i dati per migliorare i propri processi produttivi guiderà la manifattura dei prossimi anni. Oggi, nell’era dell’intelligenza artificiale, i dati sono diventati le nuove materie prime strategiche”.

Il progetto ForgIA per le PMI

Per favorire la diffusione dell’intelligenza artificiale anche tra le piccole e medie imprese, Assolombarda ha promosso il progetto ForgIA, nato con l’obiettivo di rendere accessibili strumenti avanzati anche alle realtà produttive di dimensioni più contenute.

L’iniziativa punta a costruire un ecosistema industriale capace di accompagnare le imprese manifatturiere nell’adozione delle nuove tecnologie digitali.

“Vogliamo permettere anche alle PMI di accedere a strumenti avanzati di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di incrementare la produttività del 10% e generare oltre 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto per il territorio”, ha spiegato Biffi.

Materie prime critiche e transizione energetica

Oltre all’innovazione tecnologica, il Canada rappresenta per l’Italia un partner fondamentale anche sul fronte delle materie prime critiche, sempre più essenziali per la transizione energetica e per lo sviluppo delle filiere industriali strategiche.

Secondo Assolombarda, esistono concrete opportunità per costruire una collaborazione strutturata tra i due Paesi, che vada oltre il semplice scambio commerciale.

“Vediamo la possibilità di sviluppare una filiera integrata delle materie prime critiche, dall’estrazione alla raffinazione, attraverso investimenti congiunti e collaborazioni industriali”, ha evidenziato il presidente di Assolombarda.

L’industria italiana potrebbe contribuire con competenze tecnologiche, know-how e macchinari avanzati, favorendo la creazione di una catena di approvvigionamento più sicura e resiliente.

Una collaborazione strategica per il futuro

La missione in Canada conferma il crescente interesse delle imprese italiane verso un Paese che si sta affermando come uno dei principali poli mondiali dell’innovazione, della ricerca e delle tecnologie avanzate.

Per il sistema produttivo italiano, e in particolare per quello lombardo, il rafforzamento delle relazioni economiche con Ottawa rappresenta un’opportunità strategica per affrontare le sfide della trasformazione digitale, della sostenibilità e della competitività internazionale.

Un percorso che vede nell’intelligenza artificiale, nelle materie prime critiche e nella cooperazione industriale i pilastri di una partnership destinata a diventare sempre più rilevante nei prossimi anni.