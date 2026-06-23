Nessuna polemica, ma un messaggio politico chiaro. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene nel dibattito sul futuro del centrodestra e sulle iniziative politiche del generale Roberto Vannacci, ribadendo la solidità della coalizione di governo e mettendo in guardia da possibili divisioni che potrebbero favorire l’opposizione.

Parlando a Roma nel corso di un evento organizzato dal quotidiano La Verità, il leader di Forza Italia ha sottolineato come il centrodestra abbia dimostrato negli anni una forte compattezza elettorale.

“La coalizione di centrodestra si è sempre dimostrata solida e nel 99,9% dei casi si è presentata unita agli appuntamenti elettorali”, ha affermato Tajani. “Abbiamo gli stessi obiettivi politici, pur mantenendo sensibilità e sfumature differenti. Forza Italia, ad esempio, ha una visione più liberale sui temi economici”.

Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui continuano a susseguirsi indiscrezioni e riflessioni sul possibile ruolo politico del generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega e figura che negli ultimi mesi ha alimentato il dibattito nel mondo conservatore italiano.

Tajani non nasconde le proprie perplessità rispetto alle prospettive future dell’ex generale.

“Non ho ben compreso quali siano gli obiettivi di Vannacci”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. “È stato lui a mettersi contro il centrodestra. In passato sosteneva che l’ipotesi di creare un nuovo partito fosse una ricostruzione alimentata da Giuseppe Conte ed Elly Schlein per indebolire la coalizione. Poi però ha assunto una posizione diversa”.

Secondo il leader azzurro, eventuali iniziative autonome rischierebbero di produrre conseguenze politiche favorevoli alle forze di opposizione.

“Per il momento è lui a escludere qualsiasi alleanza con noi. Ma se qualcuno sceglie di andare contro il centrodestra finisce inevitabilmente per fare il gioco della sinistra. Prima di trovare un accordo con gli altri dovrebbe chiarire la propria posizione”, ha aggiunto Tajani.

Il tema è tornato anche durante un altro intervento pubblico nella capitale, dove il vicepremier ha definito il centrodestra una “alleanza strategica”, capace di offrire agli elettori diverse sensibilità politiche mantenendo però una comune visione di governo.

“Se Vannacci va contro di noi farebbe il gioco della sinistra, e lui stesso lo aveva riconosciuto qualche mese fa”, ha osservato.

Nel corso dell’incontro, Tajani ha affrontato anche il tema delle possibili alleanze a livello locale. Pur escludendo la nascita di nuovi progetti centristi sul piano nazionale, il segretario di Forza Italia ha lasciato aperta la porta a collaborazioni amministrative con altre forze moderate.

Tra queste figura anche l’area rappresentata da Carlo Calenda.

“Su alcune questioni amministrative si possono trovare punti di convergenza. Stiamo discutendo anche in vista delle elezioni nelle grandi città, valutando la possibilità di sostenere candidati civici condivisi”, ha spiegato.

Una prospettiva che, secondo Tajani, non modifica però l’impianto politico nazionale.

“A livello nazionale non penso a nuove aggregazioni centriste. Forza Italia resta saldamente all’interno del perimetro del centrodestra”, ha precisato.

Le parole del vicepremier confermano dunque la volontà di mantenere compatta la maggioranza che sostiene il governo, in una fase in cui il quadro politico guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali e agli equilibri interni alla coalizione.

Resta da capire quale sarà il percorso politico di Roberto Vannacci e se le sue future scelte contribuiranno a rafforzare l’area di centrodestra o, come teme Tajani, rischieranno invece di alimentare nuove divisioni all’interno dello schieramento conservatore.