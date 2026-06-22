C’è una pagina della storia dell’emigrazione italiana che per molti anni è rimasta ai margini della memoria collettiva, ma che racconta meglio di tante altre le difficoltà, le discriminazioni e i pregiudizi affrontati dai nostri connazionali all’estero.

Il 14 marzo 1891, a New Orleans, negli Stati Uniti, undici immigrati italiani furono vittime del più grande linciaggio di massa mai avvenuto nella storia americana. I loro nomi erano Antonio Abbagnato, James Caruso, Antonio Marchesi, Pietro Monastero, Emanuele Polizzi, Frank Romero, Antonio Scafidi, Charles Traina, Rocco Geraci, Loreto Comitis e un altro connazionale coinvolto nella tragica vicenda. Due furono impiccati, gli altri nove uccisi a colpi di arma da fuoco da una folla inferocita.

Una tragedia che rappresenta uno degli episodi più drammatici e meno conosciuti dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti.

Alla fine dell’Ottocento, gli italiani arrivati in America erano spesso considerati cittadini di serie B. Molti lavoravano come operai, manovali o ambulanti e venivano guardati con sospetto dalla popolazione locale. Pregiudizi, stereotipi e campagne mediatiche ostili alimentavano un clima di forte ostilità nei confronti della comunità italiana, in particolare negli Stati del Sud.

La scintilla che portò al massacro fu l’omicidio del capo della polizia di New Orleans. Per il delitto furono arrestati undici italiani, accusati di avere collegamenti con ambienti criminali. Tuttavia, il processo si concluse con assoluzioni e verdetti che non confermarono le accuse.

La decisione del tribunale non placò però la rabbia di una parte dell’opinione pubblica. Migliaia di persone si radunarono davanti al carcere cittadino e assaltarono la struttura. Gli undici italiani vennero brutalmente uccisi senza alcun processo.

Le cronache dell’epoca raccontano scene agghiaccianti. I corpi delle vittime furono esposti pubblicamente e alcune persone conservarono persino oggetti intrisi del sangue degli uccisi come macabri souvenir di quella giornata.

Per decenni quella ferita è rimasta aperta. Solo nel 2019 la città di New Orleans ha presentato ufficialmente le proprie scuse per il linciaggio, riconoscendo la gravità di un episodio che rappresenta ancora oggi una delle manifestazioni più estreme di xenofobia nella storia degli Stati Uniti.

La vicenda torna di attualità anche alla luce dell’attenzione riservata recentemente a Santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti. La religiosa lombarda dedicò la propria vita all’assistenza degli italiani emigrati negli Stati Uniti, offrendo sostegno materiale, educativo e spirituale a migliaia di famiglie che vivevano in condizioni difficili.

Nata nel 1850 a Sant’Angelo Lodigiano e morta nel 1917 a Chicago, Madre Cabrini comprese prima di molti altri le sfide che gli italiani avrebbero dovuto affrontare oltreoceano. Il suo impegno era rivolto soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni, affinché potessero integrarsi senza rinunciare alla propria identità culturale.

Tra le sue riflessioni più significative vi è quella secondo cui educare i figli degli emigrati significava aiutarli a non vergognarsi delle proprie origini italiane e a dimostrare che l’immigrazione non rappresentava una minaccia, bensì una risorsa per il Paese che li accoglieva.

A oltre un secolo di distanza, il linciaggio di New Orleans continua a rappresentare un monito contro ogni forma di discriminazione e intolleranza. Una vicenda che appartiene alla storia degli italiani nel mondo e che ricorda come milioni di nostri connazionali abbiano sperimentato sulla propria pelle diffidenza, esclusione e razzismo prima di riuscire a costruire il proprio futuro all’estero.

Una memoria che merita di essere custodita, soprattutto oggi, quando il tema delle migrazioni continua a occupare il centro del dibattito pubblico internazionale.