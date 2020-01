Giancarlo Giorgetti: “Non ho mai criticato Salvini, sono bufale dei giornali”

Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione del libro ‘Popolo ed elite’ a cura dell’associazione Amici di Marco Biagi, presieduta da Maurizio Sacconi, ha smentito di aver avuto qualche dissapore con il leader della Lega per il modo con cui è stata condotta la campagna elettorale in Emilia Romagna.

“Leggo che avrei criticato la campagna elettorale di Salvini: certe volte mi capita di leggere sui giornali quello che non è mai accaduto”. L’ex Sottosegretario alla presidenza del Consiglio insiste: “Non c’è stato nessun litigio, non ho litigato nemmeno con Di Maio, quando c’era motivo per litigare. Figuriamoci con Salvini”. Certo, concede Giorgetti, “come si fa nei movimenti politici seri, quando ci sono le elezioni si esaminano i risultati per cercare di migliorare le cose”.