Italiani all’estero, Musumeci a New York tra i siciliani negli Stati Uniti

Su invito del Console Generale d’Italia a New York, Francesco Genuardi, la neoeletta Presidente Cav. Sarah Salamone e il Chairman Gr. Uff. Marco Cangialosi della Federazione Siciliana del New Jersey hanno organizzato un confronto fra alcune rappresentanze della comunità di siciliani degli Stati Uniti, autorità del New Jersey e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il governatore Musumeci ha affermato: “La volontà di voler ricostruire quel ponte tra le Istituzioni Regionali e le rappresentanze estere affinché ci si senta tutti parte della stessa comunità è il motivo principale di questa visita ufficiale”.

“In Sicilia oggi c’è tutto il necessario per poter effettuare scambi culturali ed economici: facciamo investire nuovi imprenditori, e noi, come governo, li incoraggeremo e li accompagneremo”, ha assicurato.