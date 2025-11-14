Domani, sabato 15 novembre alle 15, sarà inaugurata al Consolato Generale d’Italia a Hannover la mostra fotografica di Giuseppe Scigliano dedicata all’emigrazione italiana degli anni Sessanta.

L’evento prevede anche una tavola rotonda moderata da Mariella Costa, con la partecipazione della ricercatrice Edith Pichler, che approfondirà il fenomeno migratorio, e di Tommaso Conte del CGIE, che illustrerà la nascita delle organizzazioni italiane all’estero.

Porteranno i saluti istituzionali la reggente del Consolato Francesca Brandi, il sindaco di Hannover Belit Onay, il sindaco di Garbsen Claudio Provenzano, la presidente del Comites Glenda Crisà e lo stesso Giuseppe Scigliano.

La manifestazione è stata organizzata dal consigliere CGIE Scigliano in collaborazione con il Comites e con il Consolato Generale di Hannover, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri.

L’iniziativa nasce in occasione dei 70 anni degli accordi sulla manodopera tra Italia e Germania ed è patrocinata dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. La mostra sarà visitabile al Consolato fino al 31 gennaio 2026.