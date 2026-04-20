Una settimana dal sapore pienamente primaverile quella che attende l’Italia, tra momenti di sole e improvvisi rovesci. Secondo le previsioni di Federico Brescia, esperto de iLMeteo.it, la stabilità degli ultimi giorni è destinata a lasciare spazio a una fase più dinamica e variabile.

L’alta pressione resta ben presente sull’Europa occidentale, ma viene insidiata da correnti più fresche in arrivo dai Balcani. Questo mix porterà una maggiore instabilità, tipica del mese di aprile, con un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti.

Inizio settimana: variabilità e temporali locali

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Nord. Non si tratterà di maltempo diffuso, ma di fenomeni rapidi e localizzati. Le aree più esposte saranno il Triveneto e le regioni centrali adriatiche, dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali anche accompagnati da brevi grandinate.

Anche il Nord-Ovest vedrà un aumento della nuvolosità, con possibili piogge deboli e intermittenti.

Peggioramento al Sud e calo delle temperature

Tra mercoledì e giovedì l’instabilità raggiungerà anche il Sud Italia. Contestualmente, l’ingresso di correnti nord-orientali porterà a un generale abbassamento delle temperature su tutta la Penisola.

Al Centro-Nord i valori massimi si manterranno tra i 18°C e i 21°C, lontani dai picchi di 25-26°C registrati nei giorni scorsi. Anche al Sud si registrerà una flessione termica, con valori più in linea con la media stagionale.

Tendenza per il 25 aprile: torna il sole

In vista del ponte del Festa della Liberazione, le condizioni meteo sono destinate a migliorare. Dopo una fase ancora incerta al Sud tra mercoledì e giovedì, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi a partire dal Nord, estendendosi progressivamente a tutto il Paese.

Il weekend del 25 aprile si preannuncia quindi in gran parte soleggiato, con solo qualche isolata nuvolosità residua sulle regioni di nord-ovest. Una buona notizia per chi ha in programma gite e attività all’aperto.