Successo senza precedenti per Shakira, che conquista Madrid con numeri da record: oltre 500mila biglietti venduti in poche ore per la sua attesissima residency europea prevista nell’autunno 2026.
Di fronte alla richiesta straordinaria, l’artista ha annunciato due nuove date, il 10 e 11 ottobre, portando a 11 gli show complessivi in programma nella capitale spagnola.
Uno show senza precedenti: nasce lo Shakira Stadium
La residency, prodotta da Live Nation Spagna, si terrà nello spettacolare Shakira Stadium, una venue temporanea all’interno di Iberdrola Music con una capienza superiore ai 50.000 spettatori a sera.
Progettato dallo studio di architettura Bjarke Ingels Group, lo spazio promette un’esperienza immersiva totale:
- visibilità completa da ogni punto
- acustica di ultima generazione
- aree premium e servizi esclusivi
Si tratta del primo format di residency internazionale di questo livello mai realizzato in Spagna.
Non solo concerti: Madrid capitale della “Latin Nation”
L’evento andrà ben oltre la musica. Durante la residency, Madrid ospiterà un ricco calendario di iniziative culturali sotto il progetto “Es Latina”, ideato dalla stessa Shakira.
In programma:
- mostre
- talk e workshop
- cinema e letteratura
- esperienze gastronomiche
Un vero e proprio festival diffuso, pensato per celebrare la cultura latina come comunità globale fatta di identità, creatività e condivisione.
Tour globale e numeri da record
La residency europea si inserisce nel più ampio tour mondiale 2026, che continua a macinare successi. Tra gli appuntamenti già annunciati, spicca il concerto del 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, uno dei palcoscenici più iconici al mondo.
Arriva inoltre dopo una serie di traguardi straordinari:
- 400.000 spettatori al concerto gratuito nello Zócalo di Città del Messico
- 13 show sold out all’Estadio GNP Seguros
- oltre 800.000 biglietti venduti complessivamente in quella tappa
Numeri che confermano Shakira come una delle artiste più influenti e amate a livello globale, capace di reinventare il concetto stesso di live show e trasformarlo in un’esperienza culturale totale.