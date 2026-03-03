Il pane toscano non è solo un prodotto da forno: è un simbolo culturale capace di raccontare l’Italia nel mondo.

A ribadirlo è stato l’incontro ospitato dall’Ambasciata d’Italia a Berlino, nell’ambito della manifestazione “The Italian Show”, dove istituzioni, chef e ricercatori hanno approfondito storia e caratteristiche di una delle eccellenze più rappresentative della tradizione italiana.

Un sapore di casa per gli italiani all’estero

Protagonista dell’evento è stato il pane toscano DOP, spesso chiamato “pane sciocco” per la sua assenza di sale.

Cinzia Cuccu, coordinatrice Lady Chef Toscana, ha spiegato come all’estero questo prodotto sia particolarmente amato: per molti italiani che vivono lontano dalla Penisola rappresenta un autentico sapore di casa, un elemento identitario che riporta alle radici.

Nonostante il successo internazionale, produrlo fuori dalla Toscana non è semplice. L’originale, infatti, segue regole precise e una lavorazione tradizionale che ne garantiscono qualità e riconoscibilità. Spesso – ha osservato la chef – gli italiani tendono a dare per scontato il proprio patrimonio enogastronomico, riscoprendone il valore proprio quando si trovano lontani.

Tradizione e scienza: il ruolo dell’Università di Pisa

A sottolineare il legame tra cultura e ricerca è intervenuta Angela Zinnai, ricercatrice dell’Università di Pisa. La studiosa ha evidenziato come oggi la scienza contribuisca a valorizzare scelte storiche come l’assenza di sale, che rende il pane più digeribile grazie alla lievitazione naturale.

Il pane toscano, dunque, non è solo una questione di gusto, ma un vero e proprio sistema culturale fatto di territorio, storia e competenze. Per questo, secondo Zinnai, è fondamentale “fare sistema”: il food italiano va sostenuto con professionalità e conoscenza, affinché possa competere sui mercati internazionali senza perdere autenticità.

Un emblema del Made in Italy nel mondo

L’incontro di Berlino ha confermato che esportare il pane toscano significa trasferire un pezzo di identità collettiva. Tradizione e innovazione, se camminano insieme, possono trasformare un prodotto locale in un ambasciatore globale del Made in Italy.

Il pane “sciocco” diventa così un esempio concreto di come il patrimonio gastronomico italiano possa essere raccontato, studiato e proiettato all’estero, rafforzando il legame tra comunità italiane e territorio d’origine.